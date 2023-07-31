內地7月官方製造業PMI錄49.3略勝預期 企業信心增

內地7月製造業採購經理指數（PMI）錄49.3，略勝於預期的49.2，比上月升0.3個百分點，但仍位於收縮區間，一些企業反映需求不足仍是主要困難。在官方出台撐民企措施後，企業信心有所增強，生產經營活動預期指數升至55.1。非製造業商務活動指數為51.5，比上月下降1.7個百分點，仍高於臨界點。

製造業新訂單指數微升 但仍低於臨界點

製造業方面，7月製造業PMI連續兩個月小幅回升，調查的21個行業中有10個位於擴張區間，比上月增加2個，製造業景氣水平總體持續改善。

具體看，生產指數為50.2，與上月基本持平，保持在擴張區間。新訂單指數為49.5，比上月上升0.9個百分點，表明製造業生產經營活動穩定，市場需求景氣度有所改善。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為52.4和48.6，比上月上升7.4和4.7個百分點，其中主要原材料購進價格指數升至擴張區間，製造業生產用原材料價格總體水平有所上升。

生產經營活動預期指數為55.1，比上月上升1.7個百分點，表明隨著促進民營經濟發展壯大、擴內需促消費等一系列政策出台，市場發展積極因素不斷增多，企業信心有所增強。特別是消費品行業生產經營活動預期指數今年以來始終高於55，本月升至58，企業對近期行業發展預期向好。



國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，雖然本月內地製造業PMI回升至49.3，但調查中一些企業反映，當前外部環境複雜嚴峻，海外訂單減少，需求不足仍是企業面臨的主要困難。

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7月非製造業商務活動指數為51.5，比上月下降1.7個百分點，非製造業繼續保持擴張。其中，服務業商務活動指數為51.5，比上月下降1.3個百分點，仍位於擴張區間，服務業業務總量繼續增長，但增速有所放緩。

建築業商務活動指數為51.2，比上月下降4.5個百分點，仍位於擴張區間，表明受高溫多雨等不利因素影響，近期建築業施工進度有所放緩。從市場預期看，業務活動預期指數為60.5，比上月上升0.2個百分點，表明雖然建築業景氣水平有所回落，但多數企業仍對建築業發展保持樂觀。

7月綜合PMI產出指數為51.1，比上月下降1.2個百分點，仍位於擴張區間。

責任編輯：尹航

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