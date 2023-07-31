發改委：下階段宏觀調控 重點包括堅持自立自強和底線思維

國家發展改革委表示，下階段宏觀調控政策將堅持穩中求進、自立自強，堅持底線思維，切實防範化解內外部風險挑戰，同時，要扎實做好民生改善各項工作，解決好群眾關心的就業等民生領域突出問題。

官媒央視引述發改委主要負責人指，當前，中國經濟運行面臨來自國際國內新的困難挑戰，國際市場需求減弱，全球經濟金融領域風險積累，地緣政治格局深刻調整，外部環境複雜嚴峻；國內需求不足，一些企業經營困難，部分領域存在風險隱患。但中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變，新發展格局正在加快構建，高質量發展正在全面推進，經濟發展具有良好支撐和有利條件，下半年經濟將在上半年持續恢復的基礎上保持穩定向好態勢。

發改委主要負責人指，下半年重點要做好5方面工作：

一是堅持穩中求進，鞏固經濟回升向好勢頭。把穩增長放在更加突出位置，精準有力實施宏觀調控，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，強化政策協調協同，落實好推動經濟持續回升向好的政策措施，加強逆周期調節，做好政策儲備，根據形勢變化及時分批出台針對性更強和力度更大的政策措施，為企業發展營造良好的政策環境，為經濟持續向好打下堅實基礎。

二是堅持自立自強，加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系。把發展經濟的著力點放在實體經濟上，鍛長板、補短板，大力提升科技創新能力，加快傳統產業改造升級，培育壯大戰略性新興產業，打造更多支柱產業，推動先進製造業高質量發展，進一步提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。

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三是堅持改革開放，有效激發經營主體活力和內生動力。聚焦「牽一發而動全身」的重點領域和關鍵環節，加大改革攻堅力度。堅持「兩個毫不動搖」，加快國有經濟布局優化和結構調整，促進民營經濟發展壯大。穩步擴大制度型開放，更大力度吸引和利用外資，推動共建“一帶一路”高質量發展。

四是堅持底線思維，切實防範化解內外部風險挑戰。系統謀劃、精准施策，穩妥處置化解房地產、地方債務、金融等領域風險隱患，大力提升糧食、能源資源安全保障能力，牢牢守住不發生系統性風險底線。

五是堅持以人民為中心，扎實做好民生改善各項工作。解決好群眾關心的就業等民生領域突出問題，加快補齊養老、托育、教育、醫療等公共服務領域供給短板，夯實社會保障安全網，強化安全生產監管和防災減災救災，不斷提升人民生活水平。

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責任編輯：尹航

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