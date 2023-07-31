  • 31°C
香港時間 : 2023731日 (週一) 12:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

發改委出20條措施谷消費 支持合理購房需求 推動增加消費信貸

經濟脈搏 10:48 2023/07/31

分享：

分享：

國家發改委出台《關於恢復和擴大消費的措施》（附全文），內含6大方面20條措施，包括穩定汽車、住房等大宗消費，在超大特大城市積極穩步推進城中村改造；擴大餐飲服務消費和豐富文旅消費等。發改委指，著力推動高質量發展，把恢復和擴大消費擺在優先位置，優化就業、收入分配和消費全鏈條良性循環促進機制，增強消費能力，改善消費條件，創新消費場景。

穩定大宗消費方面，要優化汽車購買使用管理，各地區不得新增汽車限購措施。擴大新能源汽車消費，落實構建高質量充電基礎設施體系、支持新能源汽車下鄉、延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免等政策。支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作，完善住房保障基礎性制度和支持政策，擴大保障性租賃住房供給，穩步推進老舊小區改造，在超大特大城市積極穩步推進城中村改造。提升家裝家居和電子產品消費。

內地7月官方製造業PMI錄49.3略勝預期 企業信心增

擴大服務消費方面，要擴大餐飲服務消費，支持各地舉辦美食節，打造特色美食街區。豐富文旅消費，全面落實帶薪休假制度，鼓勵錯峰休假、彈性作息，促進假日消費，推動夜間文旅消費規範創新發展，引導博物館、文化館、游樂園等延長開放時間，支持有條件的地區建設「24小時生活圈」。促進文娛體育會展消費，加快審批等工作進度，持續投放優秀電影作品和文藝演出。提升健康服務消費，堅持中西醫並重，推動優質醫療資源下沉，著力增加高質量的中醫醫療、養生保健、康復、健康旅遊等服務。

促進農村消費方面，開展綠色產品下鄉。完善農村電子商務和快遞物流配送體系。推動特色產品進城。大力發展鄉村旅遊。

優化消費環境方面，要加強金融對消費領域的支持，在加強征信體系建設的基礎上，合理優化小額消費信貸和信用卡利率、還款期限、授信額度。持續提升消費服務質量水平。完善促進消費長效機制。

此外，拓展新型消費完善消費設施方面亦有5條措施。

發改委：下階段宏觀調控 重點包括堅持自立自強和底線思維

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
文娛藝術 養生 美食 新能源 家居 電影 汽車 市場拓展 經濟數據表現 內地物業

下一篇文章

發改委：下階段宏觀調控 重點包括堅持自立自強和底線思維
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

3部門發布輕工業穩增長方案 兩年培育50個300億級產業群
3部門發布輕工業穩增長方案 兩年培育50個300億級產業群
30省GDP半年報：14地跑贏全國 3地超8%
30省GDP半年報：14地跑贏全國 3地超8%
上半年內地48萬家餐飲企業註銷 略少於去年全年
上半年內地48萬家餐飲企業註銷 略少於去年全年
北京深圳齊表態 支持兩類住房需求促樓市健康發展
北京深圳齊表態 支持兩類住房需求促樓市健康發展
市場關注官方「認房不認貸」表述 京滬邊陲有望試行？
市場關注官方「認房不認貸」表述 京滬邊陲有望試行？
廣州市住建局：將盡快推出樓市政策措施
廣州市住建局：將盡快推出樓市政策措施
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款