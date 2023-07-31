  • 31°C
香港時間 : 2023731日 (週一) 12:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

意大利防長：加入一帶一路是即興且糟糕的決定

國情動向 11:09 2023/07/31

分享：

分享：

意大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）形容，意大利4年前加入中國的一帶一路倡議，是一個即興又糟糕的決定，因為該項合作對促進意大利對華出口幾乎沒有幫助。

克羅塞托接受傳媒訪問時表示，意大利加入一帶一路倡議的決定，令中國對意大利的出口倍增，但意大利對華出口卻沒有出現同樣的效果。他説，中國確實是一個競爭對手，但同時亦是一個合作夥伴。目前的問題是意大利如何在不損害與中國關係的情況下，退出一帶一路倡議。

意大利上屆政府在執政期間加入一帶一路倡議，成為唯一加入的七國集團成員國，外界關注意大利會否在協議五年期滿後續簽。

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）日前與美國總統拜登會面時表示，意大利政府仍在審視一帶一路倡議，預計會在12月前決定是否續簽協議，有關問題需要同中國政府磋商，以及在意大利國會內討論。

梅洛尼提到，雖然意大利加入一帶一路倡議，但並非與中國貿易額最大的七國集團成員，認為即使沒有加入倡議，都可以與北京保持良好關係。

一帶一路造成「債務陷阱」？京回應：沒強迫任何一方借款

彭博：意大利尋求與台灣加強半導體合作 或棄一帶一路

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

一帶一路造成「債務陷阱」？京回應：沒強迫任何一方借款
2023/03/28
一帶一路造成「債務陷阱」？京回應：沒強迫任何一方借款
彭博：意大利尋求與台灣加強半導體合作 或棄一帶一路
2023/04/20
彭博：意大利尋求與台灣加強半導體合作 或棄一帶一路
彭博：華府向羅馬施壓 致意大利擬退出「一帶一路」
2023/05/10
彭博：華府向羅馬施壓 致意大利擬退出「一帶一路」
劉建超晤意大利工商界 稱加入「一帶一路」是正確決定
2023/06/27
劉建超晤意大利工商界 稱加入「一帶一路」是正確決定

你可能感興趣

一帶一路造成「債務陷阱」？京回應：沒強迫任何一方借款
16:22 2023/03/28
一帶一路造成「債務陷阱」？京回應：沒強迫任何一方借款
彭博：意大利尋求與台灣加強半導體合作 或棄一帶一路
09:15 2023/04/20
彭博：意大利尋求與台灣加強半導體合作 或棄一帶一路
彭博：華府向羅馬施壓 致意大利擬退出「一帶一路」
15:36 2023/05/10
彭博：華府向羅馬施壓 致意大利擬退出「一帶一路」
經濟 中國市場 進出口 貿易 一帶一路 意大利 中國

上一篇文章

中國與格魯吉亞建立戰略伙伴關係 進一步推動擴大雙邊貿易

下一篇文章

習近平視察西部戰區空軍 要求深入推進軍事鬥爭準備

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

習近平視察西部戰區空軍 要求深入推進軍事鬥爭準備
習近平視察西部戰區空軍 要求深入推進軍事鬥爭準備
習近平考察陝西漢中 籲擴大中華文化影響力
習近平考察陝西漢中 籲擴大中華文化影響力
國防部回應日本防衛白皮書：固守錯誤對華認知
國防部回應日本防衛白皮書：固守錯誤對華認知
玻利維亞使用人民幣 南美第三國 路透直指挑戰美元霸權
玻利維亞使用人民幣 南美第三國 路透直指挑戰美元霸權
外交部網站重新顯示秦剛消息 部長簡歷完成更新
外交部網站重新顯示秦剛消息 部長簡歷完成更新
習近平宣布成都世大運開幕 多國領袖出席開幕式
習近平宣布成都世大運開幕 多國領袖出席開幕式
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款