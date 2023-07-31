意大利防長：加入一帶一路是即興且糟糕的決定

意大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）形容，意大利4年前加入中國的一帶一路倡議，是一個即興又糟糕的決定，因為該項合作對促進意大利對華出口幾乎沒有幫助。

克羅塞托接受傳媒訪問時表示，意大利加入一帶一路倡議的決定，令中國對意大利的出口倍增，但意大利對華出口卻沒有出現同樣的效果。他説，中國確實是一個競爭對手，但同時亦是一個合作夥伴。目前的問題是意大利如何在不損害與中國關係的情況下，退出一帶一路倡議。

意大利上屆政府在執政期間加入一帶一路倡議，成為唯一加入的七國集團成員國，外界關注意大利會否在協議五年期滿後續簽。

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）日前與美國總統拜登會面時表示，意大利政府仍在審視一帶一路倡議，預計會在12月前決定是否續簽協議，有關問題需要同中國政府磋商，以及在意大利國會內討論。

梅洛尼提到，雖然意大利加入一帶一路倡議，但並非與中國貿易額最大的七國集團成員，認為即使沒有加入倡議，都可以與北京保持良好關係。

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責任編輯：易燕丹

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