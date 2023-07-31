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中國與格魯吉亞建立戰略伙伴關係 進一步推動擴大雙邊貿易

國情動向 12:03 2023/07/31

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中國今日發布與格魯吉亞關於建立戰略伙伴關係的聯合聲明稱，雙方對近年來雙邊貿易穩定增長表示歡迎，願進一步推動擴大雙邊貿易、優化貿易結構、豐富產品種類、擴大格魯吉亞商品與服務對華出口。

 

7月26日至8月1日，格魯吉亞總理加里巴什維利來華出席成都第31屆世界大學生夏季運動會開幕式，其間與中國國家主席習近平在成都會晤，並在北京和中國總理李強會晤。官媒新華社指，雙方就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，達成廣泛共識，一致決定將兩國關係提升為戰略伙伴關係。

雙方一致認為，自1992年6月9日建立外交關係以來，雙方各領域合作取得豐碩成果。在當前國際和地區形勢深刻複雜演變的背景下，雙方一致同意將共同致力於拓展兩國政治、經濟、文化等各領域合作，加強國際事務協作，持續深化兩國關係，共同維護地區及世界和平、穩定和發展。

雙方對近年來雙邊貿易穩定增長表示歡迎，願進一步推動擴大雙邊貿易、優化貿易結構、豐富產品種類、擴大格魯吉亞商品與服務對華出口。

雙方願促進相互投資和貿易，在交通、通信、基礎設施現代化建設、「中間走廊」建設與發展、數字技術、制造業、鐵路網升級與拓展、農業與食品安全、水資源、環境保護、沙漠化防治、水資源淡化、合格評定等領域加強合作，利用格魯吉亞交通設施為中國產品暢通出口至西方市場提供便利，密切知識技術及人力資源培訓等方面的交流。

聲明提到，格魯吉亞歡迎中方提出的共建「一帶一路」倡議。雙方還簽署《中華人民共和國政府和格魯吉亞政府共建「一帶一路」合作規劃》等文件，獲得合作優勢和機遇。雙方將在共建「一帶一路」倡議框架內加強政策協調和發展規劃對接，深化各領域交流合作，踐行共商共建共享原則，弘揚開放、綠色、廉潔理念，實現「一帶一路」合作目標，促進雙方可持續發展。

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責任編輯：尹航

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