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中歐班列今年累計開行達萬列 發運量按年增長27%

經濟脈搏 12:29 2023/07/31

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隨著7月29日X8020次中歐班列從浙江義烏出發前往西班牙馬德里，今年中歐班列累計開行已達10,000列，發送貨物108.3萬標準箱，按年增長27%。業內人士認為，中歐班列開行和發運數量穩定增長釋放出外貿積極信號，側面展現中國經濟較強韌性。

新華社報道，今年第1萬列中歐班列裝有110標準箱貨物，包含小商品、汽車配件、光伏組件等，這是近年來中歐班列商品品類和貨值逐年增加，高附加值、高科技產品呈增長趨勢的縮影。

截至今年上半年，中歐班列歷年累計開行已超過7.3萬列，發送貨物690萬標準箱。超過100個國內出發城市通達歐洲25個國家216個城市。

國鐵集團貨運部負責人指，疫情防控平穩轉段後，中國外貿進出口穩中提質，跨境貨物運輸需求旺盛。中歐班列具有全天候、大運量、綠色低碳、暢通安全等優勢，受到沿線客戶青睞。

中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員倪月菊認為，今年中歐班列開行達萬列，說明在國際貿易增長乏力的背景下，中國與「一帶一路」沿線國家的貿易增長依然強勁，經貿關係通過中歐班列的連接日益緊密，韌性不斷加強。同時也反映出中國與「一帶一路」沿線國家的貿易結構不斷升級，儘管相較海運成本更高，但中歐班列因其時效優勢，受到生產高貨值產品的企業的歡迎。

責任編輯：易燕丹

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