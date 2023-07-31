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內地7月官方製造業PMI微升 分析料經濟恢復溫和漸進

經濟脈搏 12:33 2023/07/31

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內地7月製造業採購經理指數（PMI）小幅回升到49.3，為四個月高點，但仍位於收縮區間，企業信心有所改善，但一些企業反映需求不足仍是主要困難。分析認為，下半年宏觀政策調控力度有望加大，隨著促消費和投資政策效應逐步釋放，經濟活動景氣度繼續改善可期。但鑑於目前決策層對刺激力度偏保守，預計經濟恢復是循序漸進的。

凱投宏觀（Capital Economics）認為，7月份中國經濟復甦勢頭繼續減弱，但製造業的下行壓力略有缓解。建築業大幅減速和服務業降溫超過製造業的下行壓力。政策支持應能在今年晚些時候推動經濟好轉。但鑑於官員們對刺激政策採取克制態度，經濟任何回升都可能是溫和的。

光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華認為，製造業活動景氣度有望延續改善態勢，這主要受促消費和投資政策支持力度加大、工業製造業逐步轉向主動補庫存帶動。但在海外需求趨緩，房地產復甦有個過程，加之高溫、 汛期的短期因素擾動，預計製造業恢復是個漸進過程。

內地7月官方製造業PMI錄49.3略勝預期 企業信心增

發改委：下階段宏觀調控 重點包括堅持自立自強和底線思維

他並表示，製造業購進原材料價格指數、出廒價格指數，服務業銷售價格指數均出現改善，反映國内經濟活動供需兩端的價格均有所回升，預示後續國内物價有望企穩回升。但需求整體仍滞後于生產端，物價整體溫和。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟指出，7月中型企業和小型企業PMI仍低於臨界點，針對中小微企在發展中面臨的階段性困難和突出問題，必須加大對相關政策落實的督導與考核，放大支持政策乘數效應，確保政策執行的協調性、規範性和穩定性。

他還提到，製造業與非製造業從業人員指數仍處收縮區間，且創半年來新低，顯示出把穩就業提高到戰略高度通盤考慮的必要性和迫切性。

發改委出20條措施谷消費 支持合理購房需求 推動增加消費信貸

責任編輯：尹航

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