福島核廢水排放在即 內地日式餐廳少三分一客憂結業

日本擬最快下月起排放福島核廢水，引發外界對日本產食品安全的憂慮。有內地日式餐廳東主表示，本月流失三分之一顧客，或面臨結業危機。

路透社報道，在北京經營高檔壽司餐廳的谷岡一幸表示，日本計劃將福島第一核電站經處理的放射性廢水排入大海，餐廳可能面臨顧客流失以及海產供應短缺的雙重困境，「無法進口食材對我們來說真的攸關生死，我非常擔心能否繼續經營下去。」

北京另一家日本料理店老闆Kenji Kobayashi也表示，本月流失多達三分之一的顧客，「中國說這是受污染的水，而日本則聲稱這是淨化過的水，兩種觀點之間的差異影響了理解水平。」

國際原子能機構（IAEA）此前發表報告指，日本福島核污水排海計劃符合國際標準。中國海關總署回應稱，報告結論未獲各方專家一致認可，為防範受污染的日本食品輸華，繼續禁止進口福島等10個縣的食品。

一家大型海產貿易商的發言人表示，中國港口的等待時間已從2-7天延長至三周左右，該公司擬將貨物轉移到第三國以繞過這些限制。

部分日本料理店為求生存，正調整菜單並從其他地方採購食材以求生存。「我們的主要重點是在中國採購海鮮或從其他外國供應商採購，」谷岡一幸說。「如果這些努力成功，我們未來才有可能繼續經營下去。」

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責任編輯：易燕丹

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