北京暴雨│最大降雨量超580毫米 門頭溝2死房山80人被困

北京暴雨持續，16小時內最大降雨量超580毫米，市水文總站升級發布洪水紅色預警。門頭溝區因短時暴雨引發山洪，2人在河道中被發現死亡，房山一集配站80人一度被困， 門頭溝大量汽車被洪水沖走，石太綫鐵路（石家莊至太原）橋被沖斷。

受颱風杜蘇芮殘餘環流影響，北京出現暴雨到大暴雨。據氣象部門統計，29日20時至31日12時，北京地區全市平均降雨量170.9毫米，城區平均186.3毫米，房山區平均346.6毫米，門頭溝平均320.8毫米；最大降雨出現在門頭溝高山玫瑰園，580.9毫米。

門頭溝因短時暴雨引發山洪，河水暴漲洶湧翻滾，沖走大量汽車。另因暴雨向永定河泄洪，周邊主幹道路全部臨時管控，水深最深處達到0.5米。在這場暴雨之前，門頭溝區山區已緊急轉移民眾5,000人左右。

該區在今天上午的搶險巡查時，在河道中發現2人。發現時，2人均已失去生命體徵。

在房山周口店鎮順心捷達集配站，由於降雨引發洪水，導致現場80人被困。網傳影片顯示，洪水暴漲湍急，有貨車被洪水推倒拋錨。

目前北京處於暴雨紅色、雷電黃色、大風藍色預警中，預計今日下午至8月1日夜間降雨持續，其中今日夜間有中到大雨，局地暴雨，雨強減弱，雨勢相對平緩；明日白天有小雨，雨勢減弱。

氣象專家提醒，此次降雨持續時間長，累計雨量大，導致地質災害風險高，呼籲民眾避免前往山區、河道、地質災害隱患區域活動，確保安全。

責任編輯：易燕丹

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