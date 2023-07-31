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中國收緊無人機出口 商務部：不針對任何國家

國情動向 18:37 2023/07/31

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商務部等四部門決定從9月1日起，對特定無人駕駛航空飛行器實施臨時出口管制，實施期限不超過兩年。

商務部、海關總署、國家國防科工局、中央軍委裝備發展部發布聯合公告，稱為維護國家安全和利益，對特定無人機實施臨時出口管制。

根據公告，在操作人員自然視距以外能夠可控飛行，最大續航時間大於等於30分鐘，且最大起飛重量大於7千克或空機重量大於4千克的無人機，若符合高光譜相機、激光測距定位模塊等特性，則被納入臨時管制範圍，出口經營者應按照相關規定辦理出口許可手續，通過省級商務主管部門向商務部提出申請。

在臨時管制期間，對於特定無人駕駛航空飛行器，出口經營者明知或者應當知道出口將用於大規模殺傷性武器擴散、恐怖主義活動或者軍事目的的，不得出口。

商務部新聞發言人表示，中方一貫反對將民用無人機用於軍事目，高性能無人機具有一定軍用屬性，實施出口管制是國際慣例。近年無人機技術快速發展，部分高規格高性能的民用無人機轉用軍事風險不斷上升。中國作為無人機主要生產國和出口國，在充分評估論證的基礎上，決定適度擴大對無人機的出口管制，不針對任何特定國家和地區。

發言人強調，出口管制不是禁止出口，只要用於合法民事用途，在履行相關程序後，都可以正常出口；未來對於內部合規制度運行良好的出口企業，主管部門將積極採用通用許可等便利措施，支持企業合規出口。

責任編輯：蒯宇澄

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