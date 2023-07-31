中國收緊無人機出口 續航半小時重4KG等機款列管

商務部等四部門決定從9月1日起，對特定無人駕駛航空飛行器實施臨時出口管制，實施期限不超過兩年。

商務部、海關總署、國家國防科工局、中央軍委裝備發展部發布聯合公告，稱為維護國家安全和利益，對特定無人機實施臨時出口管制。

根據公告，在操作人員自然視距以外能夠可控飛行，最大續航時間大於等於30分鐘，且最大起飛重量大於7千克或空機重量大於4千克的無人機，若符合高光譜相機、激光測距定位模塊等特性，則被納入臨時管制範圍，出口經營者應按照相關規定辦理出口許可手續，通過省級商務主管部門向商務部提出申請。

在臨時管制期間，對於特定無人駕駛航空飛行器，出口經營者明知或者應當知道出口將用於大規模殺傷性武器擴散、恐怖主義活動或者軍事目的的，不得出口。

對照2015年公布的《關於對軍民兩用無人駕駛航空飛行器實施臨時出口管制的公告》，可見今次管制範圍被大幅收緊。2015年的公告指，航程大於等於300千米，具備自主飛行控制及導航能力，又或是能配備氣霧劑布撒系統的無人機才會被實施出口管制。

內地也將從9月1日起對特定無人駕駛航空飛行器，或無人駕駛飛艇相關物項實施出口管制。受影響的物項包括特定航空發動機、激光器、紅外成像設備。

責任編輯：蒯宇澄

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