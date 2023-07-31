國常會：調整優化房地產政策 研究房地產新發展模式

國務院總理李強今日主持召開國常會表示，要加強逆周期調節和政策儲備研究，相機出台新的政策舉措，更好體現宏觀政策的針對性、組合性和協同性。

據央視新聞報道，李強指出，要調整優化房地產政策，根據不同需求、不同城市等推出有利於房地產市場平穩發展的政策舉措，加快研究構建房地產新發展模式。

住建部：落實好降首期比例、「認房不用認貸」等政策

會議要求，要着力激發民間投資活力，加快解決拖欠企業賬款問題，堅決整治亂收費、亂罰款、亂攤派。要活躍資本市場，提振投資者信心。加快培育壯大戰略性新型產業，打造新的支柱產業，增強中國在全球產業鏈中的競爭力、影響力。

會議還指，要高度重視做好就業工作，集成優化就業創業政策，大力挖掘就業增長點。要進一步增強責任意識、擔當精神，主動、協同、高效抓好落實，推動高質量發展不斷取得新成效。

此外，會議指出，對今明兩年到期的階段性政策作出後續安排，對於企業穩定預期、提振信心、安排好投資經營具有重要意義。本次延續政策項目多、涉及領域廣，延續時間長，契合企業期待，要認真做好宣傳解讀，全面抓好推進落實。

會議還決定核准山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目。

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責任編輯：袁瑋婧