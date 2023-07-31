北京暴雨 | 故宮再現「九龍吐水」 揭秘古代排水系統（多圖）

受颱風杜蘇芮殘餘環流影響，北京出現暴雨到大暴雨，多地出現災情，但北京故宮在無數次驟雨中仍安然無恙，排水系統再現「九龍吐水」的景象。

據新華社報道，北京連日迎來強降雨天氣，故宮再現「九龍吐水」，依靠精妙的排水系統，宏大的故宮建築群，在暴雨中安然無恙。

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報道稱，紫禁城的雨水排水系統始建於明代，故宮的地面順應北京地理環境特點，整體走勢呈北高南低、中間高兩邊低，而且略有坡度。這一坡降為自然排水創造了有利條件，使積水能緩慢排泄。

故宮保留至今的古代雨水溝的長度超過15公里，其中暗溝長度將近13公里。故宮內的排水溝渠全部通向內金水河，內金水河又與故宮城牆外側52米寬的護城河相連，並同周邊的外金水河、中南海等水系相通。

北京故宮博物院早前發文指，故宮主建築群包括太和殿、中和殿、保和殿石基，在無數次驟雨中仍安然無恙，得益於其精妙的排水系統。而「九龍吐水」便是故宮的排水系統，在故宮三大殿中就有1,142個「排水獸」，大雨來襲時就會出現「吐水」的壯觀景象。

另，故宮進一步解釋，在其大小殿宇中，各類屋頂的設計都遵循「屋脊高」、「坡度陡」的特點，主要目的都是為了迅速地將雨水能排出，特別的是其排水系統總長達12,000公尺。

而在屋頂上凸起與凹陷的筒瓦與板瓦組成「排水通道」——瓦壟，則能讓降雨沿著瓦壟流下，於屋簷滴水處匯集，流至地面，順著排水口排出牆外。下雨時，無數條水流最終全部排入內金水河，讓北京故宮幾百年來都不會因暴雨而淹水。

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責任編輯：袁瑋婧