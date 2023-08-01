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內地7月財新製造業PMI降至49.2 再度落入收縮區間

經濟脈搏 10:13 2023/08/01

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7月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得49.2，低於6月1.3個百分點，時隔兩月再次錄得50以下。數據顯示，產出和需求均輕微收縮，尤其是外需疲弱拖累整體需求。

這一走勢與國家統計局並不一致。統計局公布的7月製造業PMI小幅上行至49.3，高於6月0.3個百分點，連續四個月位於50以下的收縮區間。

外需明顯不足 7月新出口訂單指數大幅下降

從財新中國製造業PMI各分項數據看，6月製造業需求疲弱，供給隨之同步收縮。當月製造業新訂單指數和生產指數分別錄得1月和2月以來的新低。調查企業反映，近期市況疲弱，客戶需求相應下降，新訂單在連續增長兩月後重現下降；受此影響，製造商產出也輕微收縮。外需是拖累製造業需求的主要因素。由於海外經濟衰退風險增加，外需明顯不足，7月新出口訂單指數大幅降至2022年10月以來新低。

就業繼續惡化，用工規模連續第五個月下降，但降幅邊際放緩。企業減少用工的原因，主要是市場需求有限，也有降本增效考慮。當月積壓工作量基本保持穩定，部分受訪企業表示，夏季電力供應緊張對訂單交付有不利影響。

內地7月官方製造業PMI微升 分析料經濟恢復溫和漸進

內地7月官方製造業PMI錄49.3略勝預期 企業信心增

7月製造業購進價格指數和出廠價格指數分別連續第四個月和第五個月低於榮枯線，通縮壓力繼續增加，不過降幅明顯收窄。工業金屬等大宗商品價格下降，對成本端價格形成拖累，而市場低迷、需求不足制約了企業提高出廠價格。

盡管製造業產需均收縮，企業家總體仍維持樂觀情緒。7月製造業生產經營預期指數在榮枯線上方微升，仍低於長期均值。部分受訪者對內外部經濟前景表現出擔憂態度。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月製造業景氣度降至收縮區間，宏觀景氣度低、經濟下行壓力大仍是不爭事實。中央政治局定調當前經濟運行面臨新的困難挑戰，外部環境複雜嚴峻，強調要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用。政策層面保就業、穩預期、增加居民收入仍是重中之重。當前貨幣政策對供給端提振效果有限，針對需求側的積極財政政策更應成為優先選項。

責任編輯：尹航

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