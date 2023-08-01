北京暴雨 | 釀11死27人失蹤 習近平指示全力搜救減少傷亡

北京暴雨持續，據市防汛抗旱指揮部消息稱，截至今早6時，已導致11人遇難、27人失蹤。目前，災情累計造成13個區4.4萬人受災，全市共疏散受威脅群眾12.7萬人，災害造成的經濟損失正在統計中。

中共總書記習近平對防汛救災工作作出重要指示，要求各地全力搜救失蹤和被困人員，做好救治傷者和安撫遇難者家屬工作，最大限度減少人員傷亡，要妥善安置受災民眾，抓緊修復交通、通訊、電力等受損基礎設施，盡快恢復正常生產生活秩序。

財政部等緊急撥1.1億元救災

財政部、應急管理部今日緊急預撥1.1億元人民幣中央自然災害救災資金，支持京津冀三省、市做好防汛救災工作。

從7月29日20時到今日5時，北京全市平均降雨量255毫米。北京市規劃自然資源委指，房山區、門頭溝區、昌平區山區道路沿線局部路段發生崩塌災害的風險很高。

當局預計今天房山、門頭溝、延慶、昌平等部分地區仍有大暴雨，全市12個區將維持防汛紅色（一級）預警響應，市民非必要不外出。

北京市規劃自然資源委發布，7月31日12時至8月2日12時，房山區、門頭溝區、昌平區山區道路沿線局部路段發生崩塌災害的風險很高，延慶區、懷柔區、密雲區、平谷區、海澱區、豐台區、石景山區局部路段山體斜坡發生崩塌災害的風險高。

受降雨影響，今日北京西站、北京豐台站部分列車停運。另外，微博上「河北涿州暴雨」話題中亦有多則求助訊息。

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責任編輯：尹航

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