北京暴雨 | 河北9死6失蹤 涿州碼頭鎮逾百居民受困

受颱風影響，京津冀遭遇強降雨。河北有9人死亡6人失蹤，54萬人受災。由於上游洩洪，涿州碼頭鎮多個村莊水位突然上漲，大量村民被困家中，等待救援。

據河北市防汛抗旱指揮部，截至今日中午12時，此次強降雨造成河北省87個縣（區）逾54萬人受災。其中因災死亡9人（保定市4人，邢台市5人），因災失踪6人（保定市2人，邢台市4人），災害造成的經濟損失正在統計中。

為應對此次颱風暴雨洪水，目河北省陸續啟用7處蓄滯洪區，分別為寧晉泊、大陸澤、小清河分洪區、蘭溝窪、東淀、獻縣泛區、永定河泛區，完成轉移民眾84.74萬人。

▲ 內媒圖片

據內媒報道，涿州碼頭鎮遭遇洪水被淹，涿仝村村民王先生表示，他和家人正在家中二樓避險，同在的還有其他幾名村民，「村子裡的平房幾乎都被淹沒了，大家都自發轉移到住樓房的村民家中。」

王先生表示，7月31日接到了上游洩洪的通知，「但是我們村沒有組織集中轉移，聽說周圍有村子轉移了，不知道為什麼我們不在列。」涿仝村共有500多戶2000多人，目前多人被困。

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責任編輯：尹航

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