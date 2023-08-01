北京暴雨 | 住一晚六千元 北京奢華酒店大堂被雨沖毀

暴雨波及多地，位於北京郊區的悉曇酒店大堂被沖毀，有客人和員工被困。據悉，該酒店定位為豪華酒店，住一晚6000多元（人民幣，下同），建造時據報是斥資8億。

據內媒報道，昨晚（31日），一位北京悉曇酒店住客在社交平台上發布受困求救信息稱，「目前酒店裡的情況，沒信號，沒電，沒熱水！想回家。」

▲ 網傳影片顯示酒店大堂被沖毀

根據該住客發布的視頻，酒店大堂陳設已被洪水沖毀，室外多處造景也遭損毀。

內媒引述悉曇酒店一位員工表示，已與酒店內人員取得聯繫，經核實，目前酒店客人及員工一切安全，酒店在積極開展搶險救災工作。

悉曇酒店位於京西門頭溝陽坡元老村舊址，與千年古剎潭柘寺千米之隔。酒店建造耗時8年，有報道稱造價8億元。為了追求「隱世感」，酒店選址在山間，北接山脈，東有溪谷，南靠盆地，西臨大道，依山勢而建。

▲ 日常間夜價在6千到1.5萬元不等

▲ 日常間夜價在6千到1.5萬元不等

去年4月30日該酒店開始試營業，開業僅一年多時間，有38間居所，10座別院，日常間夜價在6千到1.5萬元不等，在北京一眾奢華酒店中這個價位也屬於第一梯隊。

▲ 酒店依山而建

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責任編輯：尹航

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