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國安部微信號運行：全社會動員反間防諜

社會熱點 15:56 2023/08/01

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國家安全部官方微信公眾號正式運行，今日午間發出首篇文章《反間防諜需要全社會動員》。

該文指出，國家安全是民族復興的根基，社會穩定是國家強盛的前提。自7月1日起，十四屆全國人大常委會第二次會議修訂通過的《中華人民共和國反間諜法》正式施行。作為黨的二十大後國家安全領域的首部專門立法，該法的修訂充分體現了以習近平同志為核心的黨中央對國家安全工作的高度重視，是深入踐行習近平法治思想和總體國家安全觀的制度創新，對深化新時代新征程反間諜鬥爭、築牢國家安全屏障具有重要意義，為在法治軌道上加快構建國家安全機關工作新格局提供了重要保障。

文章還提到，國家安全機關是反間諜工作的主管機關。當前，反間諜鬥爭形勢嚴峻複雜，國家安全機關必須認真貫徹落實《反間諜法》，切實履行黨和人民賦予的神聖使命。間諜活動是具有高度隱蔽性、專業性和危害性的嚴重違法犯罪行為，不僅需要國家安全機關發揮反間諜專門機關作用，更需要人民群眾廣泛參與、共同防範，築牢反間防諜的國家安全人民防線。

就在昨日（7月31日），國家安全部同名官方微信公眾號完成註冊認證。其簡介是，「國家安全是民族復興的根基。堅持總體國家安全觀，堅決維護國家主權、安全、發展利益。」

黨媒：年輕幹部要嚴私德 經得起形形色色誘惑

中國新《反間諜法》生效 華府警告美企或面臨風險

責任編輯：袁瑋婧

 

 

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