河北涿州嚴重內澇 官方公開求援「不知道能支撐多久」

由於極端強降雨天氣和上游河道行洪，河北涿州市內澇加劇，當地公安局今晚通過微博「涿州公安網路發言人」發帖指出，需要大量的船隻轉移群眾，「全域停水，部分停電，物資供應暫時滿足，但不知道能支撐多久」。

據@涿州公安網絡發言人：

目前涿州全域停水，部分停電，物資供應暫時滿足，但不知道能支撐多久。目前高速路暢通，涿州口可以下道，城東問題不大，城西淹得較重。船隻（最好有大一點的木船、鐵皮船）、皮筏艇、救生衣、純淨水都需要支持！ 目前救援一線馬上進入夜間，時間很緊，急需照明設備方便夜間救援，此外，一線傳來消息，救援船隻也不夠。

內媒第一財經北京公羊救援隊隊長張安琦指，涿州水災救援難度高於北京門頭溝及房山。他指，門頭溝區內積水也十分嚴重，水深達一米多，但涿州的水很多地方直接淹過了一層樓。

他並指，涿州現在是主城區被水直接一分為二，水最深處達三米多，很多地方都成了孤島。「現在人民醫院也停電了，救援難度很大，一般的衝鋒舟進不去，只能用艇往裡進」。

▲ 河北涿州一高層住宅前的地庫塌陷，洪水倒灌。

張安琦指，「涿州各個地區災情都很嚴重，居民很多都在屋頂上，沒有好的避難場所。所以救援隊也很難進去，我們現在在聯繫直升機對一些孤島進行救援」。

報道指，目前公羊救援隊投入涿州水災救援的資源有有三艘艇、一架直升機、一輛衝鋒舟，一台應急電設備和五輛車。目前第一批隊伍18個人已經到場，到8月1日晚連同設備到場的有60人左右。張安琦說：「現在著重需要衝鋒艇和一些精通水域的人員」。

涿州是京畿南大門，地質構造屬太行山山洪沖積扇。發源於河北省淶源縣太行山東麓的拒馬河流經北京市房山區，流至張坊鎮分成南北二支，北支稱北拒馬河。北拒馬河順涿州而下與大石河、小清河匯流南折流至白溝鎮。因此，涿州因山區洩洪造成大量積水。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道