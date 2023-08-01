大灣區 | 深圳版居屋今起認購 合資格港人可申請

價格為市價一半的深圳共有產權住房今（1日）起接受認購，合資格的港人也可申請購買，不受深圳戶籍限制。

深圳市日前發布4份政府令，其中《深圳市共有產權住房管理辦法》(簡稱《辦法》)中提到，只要在深圳繳納社保滿5年也可以參與購買共有產權房，價格僅為市場價的一半，並可以持有50%產權，滿5年後可以轉讓，樓價上升的話可以賺取資產上升的收益，此即意味着，居住在深圳的港人，只要符合條件，也可以購買共有產權房。該新規於今日正式實施，施行之日起，深圳市將不再安排建設安居型商品房和人才住房。

根據《辦法》，共有產權住房主要面向個人配售，也可以根據深圳市經濟社會發展需要，面向重點單位職工定向配售；申請人組建家庭的，應當以家庭為單位申請認購共有產權住房；申請人配偶、未滿18周歲的子女應當列為共同申請人，申請人父母、申請人配偶父母可以作為共同申請人；申請人為年滿35周歲的單身居民，可以個人名義申請認購共有產權住房。申請人父母可以作為共同申請人。

港人可以參與購買

《辦法》規定，共有產權房申請人需要同時符合多個條件，其中包括：申請人及共同申請人均未在深圳市擁有自有住房（含住房建設用地，下同），在申請受理日之前5年以內未在深圳市轉讓過或者因離婚分割過自有住房；申請人及共同申請人均具有深圳市戶籍。

其中，最令港人關注的是，《辦法》第十二條規定：共同申請人為現役軍人、港澳台居民或者就讀全日制學校期間將戶籍遷出深圳市的未滿18周歲的子女，則不受戶籍限制。

購買滿五年可封閉流轉

至於共有產權住房的配售面積標準如何確定？《辦法》稱，共有產權住房配售建築面積標準按照符合條件的家庭人口數確定，具體為：3人（含3人）家庭或者單身居民為65平方米左右，4人或以上家庭為85平方米左右。建築面積85平方米左右的房源，也可以根據實際情況面向3人家庭配售，具體在配售通告中載明。

共有產權住房的銷售均價按照市場參考價格的50%確定，購房人產權份額按照項目銷售均價佔市場參考價格的比例確定，原則上不低於50%；其餘部分為政府產權份額。根據規定，購房人自簽訂買賣合同之日起滿5年，需要轉讓所購共有產權住房的，可以向住房保障實施機構申請轉讓給符合條件的對象，轉讓價格由買賣雙方協商確定。

大灣區 | 深圳支持港澳青年在深創業 個人最高可貸60萬

【大灣區】廣東省事業單位公開招聘 4279個職位招港澳居民

責任編輯：袁瑋婧