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河北涿州被淹只因要保護北京？胡錫進批「反常識」

社會熱點 11:37 2023/08/02

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北京受暴雨侵襲引發外界關注，毗鄰北京的河北涿州情況亦不樂觀。有觀點認為，涿州被淹的原因是「為保北京向涿州分洪（上游將超過河槽安全泄量的多餘洪水分流入鄰近地區）」。《環球時報》前總編輯胡錫進指，這種說法是「反常識」，損害抗洪團結。

「分洪」是上游保護下游

河北涿州成為這輪抗洪的新焦點，涿州部分城區和村鎮大量積水，居民被困，處境危險。涿州官方公開求援，稱「不知道能支撐多久」。

胡錫進說，網絡流傳一個反常識的說法：涿州被淹，原因是「為保北京向涿州分洪」。

他反駁稱，

涿州地處北拒馬河下游，北京市的房山區處在該河上游。眾所周知，分洪都是上游為保下游採取的措施，處在下游的涿州怎麼可能為保上游的平安而在縣域內分洪呢？所以說「涿州為北京分洪自我犧牲」是根據為零的無端臆測。

涿州水域圖（網絡圖片）

胡錫進：「泄洪」一說也不成立 水往低處走是規律

有人可能會說：那把「分洪」這個詞改成「泄洪」，「北京房山區泄洪而淹了涿州」總是成立的吧？

胡錫進說，這也是錯誤的。

水往低處走，這是大自然的規律。北京市房山區是此輪暴雨受災最嚴重的地區之一，那裡的河流、窪地、小型水庫和水塘全都被洪水蓄得滿滿的，北京市前些年修的防洪水利工程在滿負荷運轉。

拒馬河河道的形成肯定不止千年，上游滿溢出來的洪水必然會沿著該河道向下游行泄，北京市根本沒有能力對那些攔蓄不住的洪水進行最後阻擋。

需要指出的是，這兩天在京津冀地區能統一調配的洪水形成了最大安全系數，大家都看到永定河開閘放水的消息，那是因為上游的蓄洪能力已經完全飽和，必須向下游放水了，但是永定河下游的固安縣並沒有傳出重大災情的消息，說明永定河的泄洪做到了最大科學與安全。涿州的大部分轄區並不在永定河的下游，穿涿州而過的是北拒馬河。

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胡錫進說，涿州的抗洪能力弱於北京市，這大概也是事實，而且涿州基本是平原，洪峰應該不像京西門頭溝和房山的山區那樣猛烈，但水淹面積大，造成救援的額外困難。

他呼籲所有人保持辨別力，不被帶節奏，更不被別有用心的煽動性信息所惑。

責任編輯：尹航

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