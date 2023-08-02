賴清德下週六出訪巴拉圭 將過境紐約和三藩市

台灣地區副領導人賴清德擔任特使，率團出席南美洲國家巴拉圭共和國新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮。賴清德預計12日（下週六）啟程，18日返台，過境紐約與三藩市。

台灣方面今日（2日）宣布，特使團預計8月12日下午啟程，美國當地時間12日抵達紐約過境，13日晚間離美，14日上午抵達巴拉圭訪問，15日出席巴拉圭新任總統就職典禮，16日早晨離開巴拉圭，當日下午到美國三藩市過境，17日凌晨離開美國，預計18日清晨返抵台灣，全程7天6夜。

台灣方面表示，有關過境美國的行程還在規劃，將在適當時間向外界說明。賴清德這次出訪是以特使身分，過境美國也是以特使身分或規格過境。

今年早些時候，台灣地區領導人蔡英文出訪中美洲時過境美國。當時，在北京，國台辦發言人朱鳳蓮表示，蔡英文過境美國本質上是倚美謀獨的挑釁行徑，企圖製造「一中一台」「兩個中國」等違反一個中國原則的事件；伺機在國際上兜售台獨主張，並謀求美國反華勢力的支持。她敦促美方不要安排蔡英文過境竄訪甚至與美官方接觸，以實際行動兌現不支持台獨的承諾。

責任編輯：尹航

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