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北京錄140年來最大降雨 華北這輪暴雨有多罕見？

社會熱點 12:50 2023/08/02

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北京遭遇今年以來最大規模強降雨，由上周六（29日）起至今早錄得的降雨量，為有儀器測量記錄140年以來最多。

據「氣象北京」，北京地區最早有儀器記錄到的降雨量是發生在1883年7月23至29日的降雨天氣過程，記錄值為510.3毫米。1891年7月23日，北京地區記錄到609毫米的強降雨過程，為本次強降雨之前記錄到的最大降雨量。

2012年7月21日，北京及其周邊地區遭遇61年來最強暴雨及洪澇災害，造成79人死亡，160.2萬人受災，經濟損失116.4億元人民幣。當時記錄到的最大降雨量為541毫米。而本次極端強降雨天氣出現在7月29日20時至8月2日07時，降雨量極值出現在昌平的王家花園水庫，為744.8毫米，創有記錄140年以來最高降雨量。

北京市防汛抗旱指揮部副指揮劉斌接受央視訪問時形容，「這輪降水的強度相當於第一天下了一個『7·21』的暴雨，結果第二天又下了一個160毫米、180毫米，門頭溝區是第二天下了200毫米這樣的量級。」

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澎湃新聞報道，這次京津冀強降雨稱得上是歷史罕見。北京霞雲嶺、齋堂，河北順平、滿城等多個國家氣象觀測站的日降水量破紀錄，其中河北保定站的單日285毫米降水量，打破該站1963年8月以來保持多年的極值紀錄。

更直觀的對比是京津冀一些區域這三日承接的降雨量，可能接近甚至超過往年一年的量。位於太行山南部的臨城趙莊梁家莊，在這3天時間內，降雨量達到1008.1 毫米，近乎當地兩年的降雨量，其中有24小時就承接了685.5毫米。

除了太行山脈的地區，北京此次降雨較大的地方，也都集中在西南山區，降水量普遍超過300毫米。為什麼最大的雨都是在山區下？這就要溯源到相距甚遠的兩個颱風「杜蘇芮」和「卡努」。

儘管颱風杜蘇芮目前已基本消散，但其殘餘環流仍攜帶水汽北上，而在副熱帶高氣壓帶、地勢等多種因素的影響下，這條水汽通道持續停留在東部地區。颱風卡努雖然還在海上，但它所輸送的水汽，已與杜蘇芮的殘餘環流匯集，並形成強對流條件，最終在太行山脈-燕山山脈的迎風坡形成降雨。

這種颱風遠距離暴雨威力不可小覷。據中國氣象科學研究院博士生叢春華對中國大陸 1971年至2006年颱風遠距離暴雨的研究，此類降雨具有範圍大、降雨強和持續時間長等特點，而環渤海地區和川陝交界處是此類事件的高發區。

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責任編輯：易燕丹

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