報告：前7月近六成百強房企未拿地 短期仍以央企國企為主

克而瑞研究中心發表報告稱，市場不斷走弱之下房企投資依然謹慎，今年前7個月有近六成百強房企尚未拿地，預計短期拿地格局不會有明顯變化，依舊是由央國企佔主導。

克而瑞研究中心發布今年前7個月百強房企新增貨值情況，顯示今年前7個月，在新增土地貨值方面，華潤置地以1253.1億元（人民幣，下同）成為第一，緊隨其後的為濱江集團，新增土地貨值為875.7億元，第三名為861.2億元的保利發展。

克而瑞稱，7月份以來，由於土拍逐漸分散、且核心地塊供應減少，熱點城市的土地市場熱度也有所回落，僅剩部分特別優質地塊能吸引房企積極參拍、搖號成交。

該機構統計，今年前7個月仍有近六成百強房企尚未拿地，市場不斷走弱之下房企投資依然謹慎。從7月單月拿地來看，頭部房企拿地較上半年大幅放緩。全口徑銷售TOP10拿地金額除保利外，其餘企業單月拿地均不足百億，且7月拿地金額與前六月均值相比均出現大幅減少，招商、濱江等降幅超過60%。

此外，龍湖、中海等7月並未拿地。一方面是受到集中供地城市土拍節奏影響，另一方面，上半年頭部房企在核心城市拿地相對充裕，市場走弱下，整體投資回歸理性和謹慎。當前投資十分聚焦，一二線是企業布局、補倉、調倉的重點，三四線則無人問津。多數房企上半年拿地城市不超過15個，而華潤、濱江、招商等一二線拿地金額佔比更是超過90%。

克而瑞表示，隨著上半年核心城市優質地塊的補充，若三季度銷售無明顯企穩回升，房企拿地大概率保持理性和謹慎，聚焦一二線的同時，更加關注性價比高的優質地塊。拿地格局上，短期不會有明顯變化，依舊是央國企佔主導，民企保持弱復甦態勢。

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責任編輯：易燕丹

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