赴河北救援需等「邀請函」惹議 鎮政府洪水中急尋公章

京津冀地區暴雨導致河北省多地爆發洪水災情，河北涿州逾13萬人受災，然而據內媒報道，多隻外地救援隊因未收到「邀請函」而無法出發跨省救援，事件引發熱議。

內媒《南方週末》引述多位民間救援組織的志願者表示，按照規定，外地的民間救援隊跨省救援前需要向事發地的應急管理部門開具邀請函，隨後再向屬地的應急管理部門報備。得到批准後，救援隊方可出發。

兩支山西的救援隊原計劃是支援北京，因此手續未全。他們向一位當地應急管理局的工作人員申請開函，被婉拒。

一家山東的救援隊表示，他們也難以從當地應急管理局開到邀請函。作為替代，他們從一家民政部門主管的社會團體處開到了邀請函，正等待山東當地應急部門批准。如今，隊伍在距離涿州有6小時車程的一座山東中部城市待機，等待出發命令。

一位江蘇的獵鷹救援隊工作人員表示，他們1日上午申請開函，11點左右就成功從涿州市應急管理局開出了邀請函。但她同時表示，由於當地通訊癱瘓，邀請函過了好幾個小時才傳送到救援隊的手上。

鎮政府的公章「被沖泡找不到了」

這一信息也得到了其他人員的確認。負責幫助救援隊對接應急管理局的志願者李萍表示，涿州市應急管理局也受洪水浸泡而斷電，通訊信號也十分差。在和當地斷斷續續的聯絡中她得知，應急管理局的公章「在另一棟大樓內，中間水很深，正安排工作人員涉水去取」。

等待救援的市民、村民有的也困在了邀請函一事上。李萍表示，除了屬地和當地兩處應急管理部門開具的邀請函外，部分救援隊可能還會向求救的村莊、街道單獨要求邀請函。「主要是因為以前的救災中，誇大災情的情況比較常見，救援隊去了以後發現什麼事兒沒有。所以需要當地開一個邀請函作為保證。」

金良就被救援隊要求出具邀請函，但是鎮政府的公章「被沖泡找不到了」。在電話里，這個29歲的男人哭出聲來，「很多救援隊都管我們要這個函，我快急死了，還有很多老百姓困在村里。」

澎湃新聞發布評論稱，救災搶險應該多一些變通，相關部門應盡力做好基礎服務，提升對接能力，讓救援力量順暢抵達、快速展開。畢竟，洪水不等人。

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責任編輯：袁瑋婧