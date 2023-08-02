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意大利據報最快下月退出一帶一路 改與中國簽貿易協議

國情動向 15:39 2023/08/02

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意大利傳媒報道，意大利最快在9月退出一帶一路倡議，並尋求與中國改簽貿易協議，與中方開展在運輸、能源、農業及科技領域的合作。 

「頁報」（Il Foglio）報導，意大利政府計劃在總理梅洛尼訪華之前，即9月底至10月初左右宣布不續簽一帶一路。意大利外交官員已經就退出日期與中國政府達成協議，北京也將表達不會進行報復的承諾。

梅洛尼上周結束美國訪問行程時表示，希望12月之前就是否退出一帶一路作出決定。意大利防長克羅塞托日前則形容，加入一帶一路倡議是即興且糟糕的決定。各界普遍認為，克羅塞托的言論是意大利政府不續簽一帶一路的明確訊號，也證實這幾個月來的預期。

在北京，外交部發言人此前回應稱，共建一帶一路合作為中國和意大利務實合作搭建了新的平台，在經濟貿易、企業合作等方面取得眾多務實成果。根據意方統計，今年前5個月意大利對華出口按年大幅增長58%。進一步挖掘共建一帶一路合作潛力符合雙方利益。

意大利防長：加入一帶一路是即興且糟糕的決定

彭博：意大利尋求與台灣加強半導體合作 或棄一帶一路

責任編輯：易燕丹

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