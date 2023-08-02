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颱風又來 | 卡努臨近 浙江防颱風應急響應提升至第三級

社會熱點 15:51 2023/08/02

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杜蘇芮還沒走，颱風卡努又在路上，浙江於今日（2日）中午12時將防颱風應急響應提升至第三級（第一級為最高級別）。

據浙江省氣象台消息，2日8時今年第6號颱風卡努中心位於距離浙江台州玉環市東偏南方向約610公里的洋面上，中心附近最大風力16級，預計將以每小時10-15公里的速度向西偏北方向移動，強度還將有所增強，最大可能於3日夜裡至4日上午在浙江南部近海轉向東北方向移動，但仍不排除緊擦浙江沿海北上或登陸浙江的可能性。

受卡努外圍環流影響，未來三天浙江中北部沿海部分地區有中到大雨、局部暴雨。此外，預計2日至3日，浙江近海海域將出現8-10米的狂浪到狂濤。浙江省海洋監測預報中心已將海浪警報升級至橙色，風暴潮警報升級至黃色。

目前，浙江各地海事部門已全面加強航道、錨地、橋梁、水工作業區等重點水域巡查力度，同時，運用浙江海上智控平台加強對轄區避風船舶點對點安全提醒，提醒船舶注意錨泊位置，加強錨泊檢查和人員值班值守。

另外，台灣預計在今天下午5時30分發布海上陸上颱風警報。台北、新北、基隆及宜蘭有機會進入颱風暴風圈。

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責任編輯：尹航

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浙江省 暴雨 颱風

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