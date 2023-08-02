北京暴雨才剛停 多個景區重現洶湧人潮

北京市氣象台今早（2日）解除暴雨黃色預警信號，有博物館和景區恢復開放。台媒記者實地探訪發現，多地人山人海的景象再度出現。

據北京市文旅局官方微信今日消息，隨着全市降雨逐步減弱，北京市防汛辦分區域降級發布防汛預警響應，除按防汛措施繼續關閉的景區外，其他景區按規定陸續恢復開放。

據台灣《聯合報》，今日下午在北京知名景點、大陸國家一級博物館恭王府周邊，早在進入景區前的前海西街、三座橋胡同等通道，人潮已是水泄不通。包含恭王府、頤和園、雍和宮在內，多處北京景區的官方售票系統都顯示2日門票已售罄。

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除了熱門景區外，記者今日上午在北京知名藝術園區798藝術區，也發現不少人潮，當中觀看展覽、用餐人數都有一定規模。

▲ 有遊客昨日就在社交平台上發布打卡照（圖片來源：微博）

相較於北京市中心「解封」，北京郊區昌平區、房山區、門頭溝區受到道路中斷等影響，目前仍在積極進行救災。北京市規劃自然資源委今日發布警訊指出，8月2日12時至8月4日12時，房山區、門頭溝區、昌平區、延慶區、懷柔區、密雲區、平谷區、石景山區、豐台區局部路段山體斜坡「發生崩塌災害的風險很高」。

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責任編輯：尹航

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