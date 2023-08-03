和製造業冷熱不均 內地7月財新服務業PMI錄54.1

內地7月財新服務業PMI略回升至54.1， 較上月上升0.2個百分點。數據顯示，服務業供需維持擴張，但外需擴張勢頭明顯放緩；就業情況繼續改善；服務業企業仍對市場前景保持樂觀。

此前公布的7月財新中國製造業PMI回落1.3個百分點至49.2，時隔兩月再次降至收縮區間。主要受製造業PMI放緩的拖累，7月綜合產出指數下降0.6個百分點至51.9，為2023年2月來最低。

外需擴張勢頭明顯放緩

財新中國製造業、服務業PMI走勢與國家統計局PMI不同，綜合PMI走勢則一致。統計局近日公布的數據顯示，7月製造業PMI上升0.3個百分點至49.3，仍低於臨界點；服務業PMI下降1.3個百分點至51.5；主要受非製造業PMI走低的拖累，7月綜合PMI產出指數放緩1.2個百分點至51.1。統計局服務業和綜合PMI均降至2023年內新低，顯示企業生產經營擴張步伐放緩。

分項數據顯示，服務業供需維持擴張。7月服務業經營活動指數微升，新訂單指數在擴張區間反彈，但外需擴張勢頭明顯放緩，當月新出口訂單指數降至近七個月最低，僅略高於榮枯線。部分受訪企業表示，海外經濟前景不明，對服務業出口形成一定制約。

服務業就業情況繼續改善，7月服務業就業指數連續第六個月位於擴張區間，且升至3月來最高，主要是因為市場供求兩旺，服務業企業增加用工以擴大產能。

服務業企業仍對市場前景保持樂觀，但7月經營預期指數在擴張區間降至長期均值以下，為近八個月來最低。部分企業預期未來一年內海內外經濟將好轉，其他企業則對當前全球經濟環境疲弱感到憂慮。

內地7月財新製造業PMI降至49.2 再度落入收縮區間

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月服務業和製造業冷熱不均是突出特征，宏觀景氣度低、經濟下行壓力大仍是不爭事實。中央政治局會議定調當前經濟運行面臨新的困難挑戰，外部環境複雜嚴峻，強調要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用。政策層面保就業、穩預期、增加居民收入仍是重中之重。當前，貨幣政策對於供給端提振效果有限，針對需求側的積極財政政策更應成為優先選項。

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責任編輯：尹航

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