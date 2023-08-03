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官媒：要讓老百姓錢包鼓起來 能通過股票基金賺到錢

經濟脈搏 10:49 2023/08/03

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繼內地多部門出招促消費後，國務院主辦的《經濟日報》發文指，有錢才能消費、才敢消費，要讓老百姓錢包鼓起來，包括想方設法提高居民財產性收入，讓居民通過股票、基金等渠道也能賺到錢。

今日A股指數早間低開高走，三大股指一度集體轉升，創業板指衝高漲近0.7%。

內地有2億多股民、7億多基民

文中說，有錢才能消費、才敢消費，是顛撲不破的道理。做大消費蛋糕，需要讓老百姓的「錢袋子」鼓起來，包括想方設法提高居民財產性收入，讓居民通過股票、基金等渠道也能賺到錢，從而化消費意願為消費能力。從這個角度來說，發揮好資本市場的作用，是恢復和擴大消費的必要之舉。

資本市場一頭連著上市公司，其高效的資源配置能力能夠為優質企業經營注入流動性活水，繼而幫助企業進行技術研發、服務創新，提供更多物美價廉的產品和服務，讓老百姓「願消費」；另一頭連著投資者，股市上漲帶來的財富效應，可以直接增加投資者當期收入，提振收入增長預期，進而轉化為切實的消費行動，讓老百姓「能消費」。

文中說，促消費，資本市場大有可為。內地有2億多股民、7億多基民，資本市場潛在購買力不可小覷。但與此同時，當前資本市場權益類資產估值水平總體偏低，中小投資者獲得感普遍不足。有機構測算，內地居民財產性收入（家庭通過擁有的存款、證券等動產，房屋、收藏品等不動產所獲得的收入）佔GDP比重不足5%，與歐美發達國家相差較大。財產性收入如果遲遲不見增長，龐大的投資者群體購買力就難免受到約束。

文中說，要多措並舉提升市場活躍度，推動股市走出「慢牛」格局，不斷增強市場財富效應，助力投資者「能消費、願消費、敢消費」。

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責任編輯：尹航

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