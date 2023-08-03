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美商務部及國務院電郵疑遭中國黑客入侵 眾議院委員會調查

國情動向 11:33 2023/08/03

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美國眾議院監督委員會表示，正在對近期商務部和國務院電子郵件系統懷疑遭中國黑客入侵的事件展開調查。

委員會去信商務部長雷蒙多，表示擔心這次對聯邦機構的攻擊，包括對政府高級官員電子郵件帳戶的攻擊，反映中國黑客的技術和複雜程度已達到一個新的高度，要求雷蒙多和國務卿布林肯在下周三（9日）之前向工作人員通報情況。

美國科技公司微軟此前表示，中國黑客利用其系統漏洞，5月起入侵全球20多機構的電郵帳戶。華府官員指，雷蒙多和國務院官員亦受影響。

雷蒙多上月曾表示，雖然有報道指中國黑客發動了攻擊，但她仍計劃今年稍後訪問中國。「我們正在計劃這次訪問，但並不意味著我們原諒任何形式的黑客攻擊或對我們安全的侵犯。」

中國駐美大使館發言人曾回應指，識別網絡攻擊源頭是一個複雜的技術問題，希望有關方面採取專業和負責任的態度，而不是作出無端猜測和指控。他重申，中方堅決反對並打擊一切形式的網絡攻擊和網絡盜竊行為，有關立場是一貫和明確。

美駐華大使電郵傳遭中國黑客入侵 中方促停止無端猜測和指控

白宮稱多個政府機構電郵賬號被中國黑客入侵

責任編輯：易燕丹

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