中國氣象局：7月北京河北降水量為歷史同期第三多

中國氣象局召開新聞發布會，發布「七下八上」全國天氣形勢分析及防災減災建議等內容，提到7月氣溫偏高，降水接近常年，但分布不均，北京和河北降水量為歷史同期第三多。

氣象局指，7月全國平均氣溫23℃，較常年同期偏高0.9℃；平均降水量122.2毫米，接近常年同期（121.7毫米）；北京和河北降水量為歷史同期第三多。7月16日至8月1日，全國平均降水量72.1毫米，較常年同期（65.6毫米）偏多10%，為近10年最多；華北、黃淮、江南等地降水較常年同期偏多五成至2倍。

月內，共有8次暴雨過程影響中國；西北太平洋及南海共有3個台風生成，其中2個登陸，生成個數較常年同期偏少，登陸個數偏多。全國共發布預警信息6.88萬條，按年增加1.02%。其中山洪災害、地質災害、大風、暴雨預警信息均為歷年（2017年—2022年）同期發布數量最高值。

氣象局預計，未來10日，華南西部、江南、華北南部等地多降雨天氣，與常年同期相比，大部分地區降水量將偏多二到六成，部分地區偏多1至2倍；西北太平洋和南海將有約1個颱風生成，目前看影響中國的可能性較小。

當局呼籲防範強降水、強對流及次生災害，防範華北、華東等地高溫及華南和東南沿海的熱帶氣旋不利影響。西北等地要防範氣象乾旱，建議加強塘壩、水庫的蓄水保水。

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責任編輯：易燕丹

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