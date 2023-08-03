科技戰 | 蒙古總理：將與美國深化稀土開採合作

中國週二（1日）起對鎵、鍺相關物項實施出口管制後，蒙古總理奧雲額爾登（L. Oyun-Erdene）週三（2日）訪問美國華盛頓時表示，蒙古將在開採稀土方面深化與華府的合作，但也警告說，美國與中國之間的「新冷戰」可能傷害全球經濟。

蒙古蘊含豐富的稀土和銅礦礦藏，這對包括國防設備在內的高科技應用非常關鍵，對於美國總統拜登積極推動汽車市場電氣化來協助因應氣候變遷也至關重要。

奧雲額爾登週三會見美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），同意一項簽署「開放天空」（Open Skies）的民航協議，以及進一步開展經濟合作的多項承諾。

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據路透社報道，奧雲額爾登說：「我們討論了在開採稀土和包括銅在內的重要礦產方面的潛在合作。」

奧雲額爾登稱美國是蒙古的「重要戰略第3鄰國」。他說，蒙古與美國在稀土和重要礦物方面的合作已經開始，並將依據蒙古礦業與重工業部，和美國國務院今年6月簽署的諒解備忘錄來深化合作。

蒙古希望與鄰國中國及美國保持良好關係，但奧雲額爾登警告，要是超級強權競爭白熱化，像蒙古這種夾在中國和俄羅斯之間的內陸國家將深受其害。他呼籲主要大國「更加負責任」來避免「全球許多國家受到嚴重負面影響，特別是國際經濟」。

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責任編輯：尹航

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