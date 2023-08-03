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救樓市振經濟？公安部：全面放寬大城市落戶條件

經濟脈搏 16:03 2023/08/03

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公安部研究制定公安機關服務保障高質量發展若干措施，包括推進以人為核心的新型城鎮化，全面放寬大城市落戶條件，完善特大城市積分落戶政策等。

據公安部消息，今日，公安部「服務保障高質量發展」專題新聞發布會上，公安部治安管理局副局長亓希國介紹，公安部充分發揮人口管理對於人口有序流動的牽引作用，持續深化戶籍制度改革。

一是推動各地全面取消城區常住人口300萬以下的城市落戶限制，全面放寬城區常住人口300萬至500萬的Ⅰ型大城市落戶條件，完善城區常住人口500萬以上的超大特大城市積分落戶政策，確保社會保險繳納年限和居住年限分數佔主要比例，鼓勵取消年度落戶名額限制。

二是進一步放寬集體戶設立條件，鼓勵各地在人才市場、眾創空間以及鄉鎮（街道）或者村（社區）設立集體戶，更好地便利群眾落戶。

在加強制度供給方面，推出一批推動高質量發展的改革舉措：全面實施行政許可事項清單管理，大力推進以人為核心的新型城鎮化，探索戶籍准入同城化，試點實施靈活落戶政策，為外籍商貿人員來華辦理口岸簽證並提供換發多次簽證便利，外國人申辦居留證件免於留存護照，試點下放保安服務公司設立和保安員證核發審批權限，探索旅館業「一業一證」改革。

國常會：調整優化房地產政策 研究房地產新發展模式

北京深圳齊表態 支持兩類住房需求促樓市健康發展

責任編輯：袁瑋婧

 

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