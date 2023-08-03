  • 34°C
香港時間 : 2023803日 (週四) 16:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

三年前曾捐錢抗疫 蘋果庫克再為中國暴雨救災掏腰包

社會熱點 15:43 2023/08/03

分享：

分享：

京津冀受暴雨侵襲，蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）在微博上表示，蘋果將捐贈支持當地的救災工作。

庫克微博賬號發布：

我們心系受嚴重暴雨洪澇影響的北京和河北省周邊地區的民眾。Apple 將捐贈支持當地的救災工作。

Our hearts go out to those impacted by the terrible flooding in Beijing and the surrounding Hebei province. Apple will be donating to relief efforts on the ground. ​​​

這並非庫克首次向中國捐款。2020年4月，庫克在微博上說，對中國扶貧基金會的總捐贈已增至5000萬元（人民幣，下同），當中包括此前捐贈的2000萬元，用於支持包括雷神山在內的湖北地區的6家醫院，並將用於支持中國公共衛生和扶貧工作的長期項目。

另外，在此輪暴雨下，京東、小米、滴滴、網易等多家中國科企馳援北京、河北救災。

國家發改委緊急下達1億元 支持北京河北災後重建

赴河北救援需等「邀請函」惹議 鎮政府洪水中急尋公章

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
暴雨 颱風 庫克 Apple 北京 河北省 微博

上一篇文章

河北、天津泄洪為保北京？ 水利專家：表述不準確

下一篇文章

中國氣象局：7月北京河北降水量為歷史同期第三多
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

颱風又來 | 卡努臨近 浙江防颱風應急響應提升至第三級
颱風又來 | 卡努臨近 浙江防颱風應急響應提升至第三級
北京暴雨才剛停 多個景區重現洶湧人潮
北京暴雨才剛停 多個景區重現洶湧人潮
北京暴雨 | 故宮再現「九龍吐水」 揭秘古代排水系統（多圖）
北京暴雨 | 故宮再現「九龍吐水」 揭秘古代排水系統（多圖）
河北涿州被淹只因要保護北京？胡錫進批「反常識」
河北涿州被淹只因要保護北京？胡錫進批「反常識」
赴河北救援需等「邀請函」惹議 鎮政府洪水中急尋公章
赴河北救援需等「邀請函」惹議 鎮政府洪水中急尋公章
河北涿州嚴重內澇 官方公開求援「不知道能支撐多久」
河北涿州嚴重內澇 官方公開求援「不知道能支撐多久」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款