三年前曾捐錢抗疫 蘋果庫克再為中國暴雨救災掏腰包

京津冀受暴雨侵襲，蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）在微博上表示，蘋果將捐贈支持當地的救災工作。

庫克微博賬號發布：

我們心系受嚴重暴雨洪澇影響的北京和河北省周邊地區的民眾。Apple 將捐贈支持當地的救災工作。 Our hearts go out to those impacted by the terrible flooding in Beijing and the surrounding Hebei province. Apple will be donating to relief efforts on the ground. ​​​

這並非庫克首次向中國捐款。2020年4月，庫克在微博上說，對中國扶貧基金會的總捐贈已增至5000萬元（人民幣，下同），當中包括此前捐贈的2000萬元，用於支持包括雷神山在內的湖北地區的6家醫院，並將用於支持中國公共衛生和扶貧工作的長期項目。

另外，在此輪暴雨下，京東、小米、滴滴、網易等多家中國科企馳援北京、河北救災。

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責任編輯：尹航

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