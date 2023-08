三年前曾捐錢抗疫 蘋果庫克再為中國暴雨救災掏腰包

京津冀受暴雨侵襲,蘋果公司CEO庫克(Tim Cook)在微博上表示,蘋果將捐贈支持當地的救災工作。

庫克微博賬號發布:

我們心系受嚴重暴雨洪澇影響的北京和河北省周邊地區的民眾。Apple 將捐贈支持當地的救災工作。

Our hearts go out to those impacted by the terrible flooding in Beijing and the surrounding Hebei province. Apple will be donating to relief efforts on the ground. ​​​