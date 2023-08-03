河北、天津洩洪為保北京？ 水利專家：表述不準確

京津冀強降雨引發洪災持續，河北防汛形勢嚴峻，已啟用7處蓄滯洪區分洪，逾百萬民眾轉移。針對外界質疑「河北、天津洩洪是為了保北京」的説法，有水利專家指相關表述不準確。

據河北省應急管理廳消息，為保障行洪安全，緩解京津防汛壓力，河北陸續啟用小清河分洪區、蘭溝窪、東澱等7處蓄滯洪區，分減洪水18億立方米。截至目前，河北共轉移民眾122.9萬人，其中蓄滯洪區轉移85.72萬人。

中國水利水電科學研究院副總工程師程曉陶表示，蓄滯洪區是防洪體系中的一個重要組成部分，是河堤外臨時貯存洪水的低窪地區及湖泊等。洪水過大時，適時地分蓄洪水、削減洪峰，可以最大程度減少災害損失。這次河北陸續啟用的蓄滯洪區，在1963年和1996年海河流域大洪水中也都啟用過。

他指出，在特大洪水發生的時候，要減輕下游城市的壓力，就需要降低河道的洪峰流量。於是就設置了一些分蓄洪區，當洪峰經過分蓄洪區的時候，通過開閘或者把堤防扒開，將洪水引到這些大堤之外的區域裏。

程曉陶說，歷史上這些分洪可能是天然形成的，從前發大洪水的時候，這些區域也是會被淹的，只不過現在變成了蓄滯洪區。現有的堤防、泵站有效降低了這些地區受淹的概率。通常會給蓄滯洪區再建一個圍堤，避免發生洪水之後，流入蓄滯洪區的水到處漫延。洪水在蓄滯洪區裏被蓄滯起來，等河流洪峰過去、水位降低之後再把蓄滯洪區中的水排回河道裏。

對於外界質疑「河北、天津洩洪是為了保北京」的說法，程曉陶認為，這不是一個很準確的表述。蓄滯洪區的運用是在流域的尺度做統籌考慮，一般來講蓄滯洪區的有效性是對下游而言，並非針對上游，所以蓄滯洪區的應用是針對天津。天津的水位降低，並不等於北京就不會被淹。

他表示，蓄滯洪區的老百姓也有發展的權利，不是說他們應該是犧牲的對像。因此，1997年制定的《中華人民共和國防洪法》明確，國家如果運用蓄滯洪區的話要給予補償。

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責任編輯：易燕丹

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