河北蓄滯洪區退水需一個月 料3至4億立方米水過境涿州

京津冀極端強降雨後，河北涿州汛情嚴重。為分泄洪水，河北已陸續啟用7處蓄滯洪區。水利部門預計，蓄滯洪區退水還要約一個月的時間，預計後期還有3億到4億立方米的水過境涿州。

河北省水利廳副廳長李娜表示，這次涿州降雨量非常大，全市平均降雨量在398毫米。涿州有多條河流匯入，北拒馬河上游來水最大洪峰達到4500立方米/秒，同時還有北京市房山區來水，琉璃河和小清河這兩條河來水也超過3000立方米/秒，對涿州的防洪帶來很大影響。

李娜指，此次洪水涉及河北四個流域——大清河、永定河、子牙河和北運河。目前，河北省在永定河、大清河和子牙河三個河系共啟用了七個蓄滯洪區。

其中，小清河和蘭溝窪分洪區位於涿州周圍，也是大清河北支水系的兩個分洪區。它們將白溝河和南拒馬河的來水通過雄安的新蓋房分洪道匯入到東澱，再通過東澱蓄滯洪區經過天津獨流減河，最後匯集到渤海。這兩個蓄滯洪區在整個大清河防洪工程體系中發揮了重大作用，有效減輕下游的防洪壓力。

李娜表示，雖然降雨已經停止，整個河道的水位已處於持續回落的過程，但衰減仍需要時間。根據預測，後期涿州仍有3億到4億立方米的水要過境。

對於已經啟用的蓄滯洪區，村莊農田土地已經大量進水，蓄滯洪區退水需要一個過程。地勢高的地區，退水相對會快一些，地勢低的地方退水就慢。快的估計一個星期左右就會退去，慢的可能持續時間較長，達到一個月左右。

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責任編輯：易燕丹

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