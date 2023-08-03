蔡奇看望北戴河暑期休假專家 強調做到「兩個維護」

受中共總書記習近平委托，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇今日（3日）在北戴河看望暑期休假專家，代表中共中央、國務院向廣大專家人才致以誠摯問候。

據新華社報道，每年暑期邀請優秀專家人才到北戴河休假，是中共和國家人才工作的一項重要制度性安排。參加今年休假活動的57位專家，是國內科技前沿領域優秀人才代表，他們在各自領域都作出了重要貢獻。

蔡奇指出，習近平和中共中央高度重視人才工作。今年是貫徹落實中共二十大精神的開局之年，舉辦專家休假活動具有特殊重要意義。當前，全黨正深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，希望各位專家深入學習貫徹黨的創新理論，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，牢記習近平對廣大專家人才的殷切囑托，心懷「國之大者」，堅持「四個面向」，主動擔負起時代賦予的使命責任，為高水平科技自立自強和中國式現代化建設作出新的更大貢獻，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興再立新功。

中共中央政治局委員、中央組織部部長李干傑，國務委員諶貽琴，全國政協副主席姜信治參加看望活動。

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責任編輯：尹航

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