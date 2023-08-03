暴雨又來 | 黑龍江高速公路塌陷 兩車墜入大洞

京津冀的暴雨剛走，東北的黑龍江再受衝擊。G10綏滿高速哈牡段（哈牡高速）牡丹江至哈爾濱方向253公里—254公里附近路段橋梁部分路基被洪水衝毀，發生塌陷，路面下方河道水流湍急。有兩輛車墜入，現場具體傷亡情況不明。

據央視新聞，受降雨影響，今日（3日）8時50分左右，G10綏滿高速哈牡段牡丹江至哈爾濱方向253公里—254公里附近路段橋梁部分路基被洪水衝毀，發生塌陷，導致道路交通中斷。

通過黑龍江省公安廳交通管理局指揮中心實時監控畫面看到，出事路段的附近路段已被交通管制，橋梁發生部分塌陷，路面下方河道水流湍急。據途經群眾反映，事發後不到5分鐘（約8時53分）就有車輛意外墜入塌陷處。共有一黑一白兩輛小型車輛墜入，現場具體傷亡情況不明。

▲ 網傳圖片

另據《新京報》報道，過路汽車的行車記錄儀拍下一輛白色汽車墜落橋下畫面，隨後，白色汽車駕駛員被現場司乘人員合力救起。

記者從黑龍江省公安廳高速公路交通管理局獲悉，8月3日13時10分路況信息，哈牡高速全線封閉。

據了解，哈牡高速是連接黑龍江省哈爾濱市與牡丹江市的高速公路。從8月2日開始，黑龍江多地迎來強降雨天氣，內媒從牡丹江市人民政府防汛抗旱指揮部獲悉，由於該市境內的牡丹江和海浪河漲水過快，將在4日迎來洪峰，洪峰水位將超警戒水位。根據相關規定，牡丹江市防汛抗旱指揮部決定3日9時將牡丹江市防汛應急響應從四級提高到三級。

颱風卡努 | 台灣一工程車疑因山石鬆動墜谷 4人無生命跡象

河北涿州被淹只因要保護北京？胡錫進批「反常識」

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道