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人行：保持流動性充裕 引導金融資源流向民營經濟

經濟脈搏 19:25 2023/08/03

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人民銀行行長潘功勝今日（3日）主持金融支持民營企業發展座談會，與多家企業、金融機構負責人交流。潘功勝指，人行將精準有力實施穩健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，引導金融資源更多流向民營經濟。金融機構要深入了解民企需求，精準實施差別化住房信貸政策，滿足民營房地產企業合理融資。

會議邀請了伊利集團、宏橋集團、龍湖地產、正泰集團、新希望集團、旭輝地產、美的置業、紅豆集團8家民企、金融機構、銀行間市場交易商協會負責人。企業代表介紹了自身融資情況，提出希望進一步拓寬債券融資渠道等訴求。國有大行的代表則承諾切實發揮「頭雁」作用，提升民營企業貸款穩定性。銀行間市場交易商協會表示，將繼續加大民營企業債券融資支持工具（「第二支箭」）服務民營企業力度，加快債券市場創新，滿足民營企業多元化融資需求。

潘功勝在會上強調，民營經濟是社會主義市場經濟發展的重要成果，是推動經濟社會發展的重要力量，支持民營企業發展，金融部門責無旁貸，也是金融供給側結構性改革的重要內容。人行將貫徹中共中央和國務院關於促進民營經濟發展的意見，精準有力實施穩健的貨幣政策，引導金融資源更多流向民營經濟。

潘功勝要求，金融機構要積極營造支持民營企業發展壯大的良好氛圍，提高風險評估能力，全面梳理績效考核、業務授權、內部資金轉移定價、盡職免責等政策安排，優化服務民營企業激勵機制，提升貸款的意願、能力和可持續性。要深入了解民營企業金融需求，回應民營企業關切和訴求，做好銀企融資對接，為民營企業提供可靠、高效、便捷的金融服務。要精準實施差別化住房信貸政策，滿足民營房地產企業合理融資需求，促進房地產行業平穩健康發展。

責任編輯：陳建錫

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