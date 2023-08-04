外交部：一些勢力持續惡意炒作 干擾中意共建「一帶一路」

意大利據報最快下月退出「一帶一路」，改與中國簽貿易協議。中國外交部表示，一些勢力持續惡意炒作，將中意共建「一帶一路」文化交流和經貿合作政治化，干擾合作、製造割裂，是逆歷史潮流而動，損人不利己。

外交部發言人表示，中意共建「一帶一路」合作是兩國基於歷史文化淵源和現實發展需要作出的正確選擇。5年來，雙邊貿易額增長42%，去年達近800億美元；意大利先後擔任上海進博會、海南消博會主賓國，眾多產品進入中國市場；兩國合建大型郵輪，在非洲、中東、拉美開展第三方市場合作；意成為最受中國游客歡迎的赴歐旅游目的地，眾多藝術展演在華廣受歡迎。

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發言人表示，一些勢力持續惡意炒作，將中意共建「一帶一路」文化交流和經貿合作政治化，干擾合作、製造割裂，是逆歷史潮流而動，損人不利己。中方提出「一帶一路」倡議10年來，堅持共商共建共享原則，已同150多個國家和30多個國際組織簽署200餘份合作文件，在全球範圍內拉動近萬億美元投資規模、形成3000多個合作項目、為共建國家創造42萬個工作崗位。世界銀行統計，中長期看共建「一帶一路」合作將幫助全球近4000萬人擺脫貧困。事實充分證明，共建「一帶一路」合作符合世界發展需求，順應國際社會期待，始終保持強大韌性和旺盛活力。中方願同共建國家一道推動「一帶一路」高質量發展，為促進全球可持續發展和不同文明交流互鑒繼續作出更大貢獻。

責任編輯：尹航

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