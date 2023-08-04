國家發展改革委等部門上午聯合召開新聞發布會，介紹「打好宏觀政策組合拳，推動經濟高質量發展」有關情況。國家發改委副秘書長、綜合司司長袁達表示，各部門正抓緊落實各項政策，市場預期已有好轉。人行貨幣政策司司長鄒瀾表示，根據經濟金融形勢和宏觀調控需要，適時適度做好逆周期調節，並將指導銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。

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袁達表示，目前各部門正在抓緊落實6月份針對二季度經濟運行出現新變化而出台的各項儲備政策。其中引導市場利率下行，促進汽車等大宗商品消費，推進超大特大城市城中村改造和平急兩用公共基礎設施建設，有序擴大基礎設施領域不動產投資信托基金發行規模等政策措施已經陸續出台實施。袁達指出，其他政策也在抓緊推進，為經濟持續恢復提供有力的政策支撐。

袁達表示，防範化解重點領域風險。系統謀劃、精準施策，穩妥處置化解房地產、地方債務、金融等領域風險隱患，大力提升糧食、能源資源安全保障能力。延續實施支持「保交樓」工作、幫助處置不良資產等階段性政策。同時，在防範化解內外部風險挑戰等方面加強政策儲備，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

鄒瀾表示，對於降準、降息問題，一方面，降準、公開市場操作、中期借貸便利，以及各類結構性貨幣政策工具都具有投放流動性的總量效應，需要統籌搭配、靈活運用，共同保持銀行體系流動性合理充裕，綜合評估存款準備金率政策，目標是保持銀行體系流動性的合理充裕。另一方面，要科學合理把握利率水平。既根據經濟金融形勢和宏觀調控需要，適時適度做好逆周期調節，又要兼顧把握好增長與風險、內部與外部的平衡，防止資金套利和空轉，提升政策效率，增強銀行經營穩健性。

人行：將指導銀行依法有序調整存量房貸利率

鄒瀾表示，近年來企業貸款利率下降成效明顯，未來還將繼續發揮好貸款市場報價利率改革效能和指導作用，指導銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。同時，要持續發揮存款利率市場化調整機制的重要作用，維護市場競爭秩序，支持銀行合理管控負債成本，增強金融持續支持實體經濟的能力。

鄒瀾還表示，下階段人行將發揮好貨幣政策總量和結構雙重功能，繼續實施好存續的工具，對結構性矛盾仍然突出領域，延續實施期限，多措並舉，鞏固政策成效，必要時還可再創設新的工具，持續支持普惠金融、綠色低碳等重點領域和薄弱環節。

責任編輯：尹航

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