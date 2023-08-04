鄭州發布樓市15條 暫停住房限售 落實「認房不認貸」 政策

河南鄭州發布《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，包含暫停執行限售、鼓勵調整存量房貸利率、落實「認房不認貸」 等15條利好政策。分析認為，鄭州發文意味著新一輪政策寬鬆期開啓，8月各種政策將陸續發布，激活合理住房消費需求。

滿足改善性住房需求方面，《通知》明確，購買改善性住房的，其原有住房暫停執行「在鄭州市行政區域內，2017年5月3日（含）之後購買的住房，自取得《不動產權證書》之日不滿3年的不得上市轉讓」的規定。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，取消限售是今年很多城市的政策動向，如此前福建福清，有助於激活住房流動性、鼓勵改善型住房需求釋放。鄭州本次新政，對疫情期間認購的住房影響是最大的，按照3年限售期，這些房產沒有立即轉售的機會。限售解除後，此類房產可以盤活，對換房需求的釋放有積極作用，也有助於鄭州大戶型房源去庫存。

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在金融信貸方面，《通知》提到，落實新發放首套住房個人住房貸款利率政策動態調整長效機制，結合評估情況及時調整鄭州市新發放首套住房商業貸款利率下限。落實「認房不認貸」政策，更大程度滿足剛需和改善性住房需求。同時穩定居民消費預期，鼓勵在鄭各商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率，引導個人住房貸款利率和首付比例下行。

除了上述兩大方面，鄭州還加大人才購房、多孩家庭補貼力度、稅費優惠力度等。

嚴躍進指，這次鄭州有很多創新點，「認房不認貸」、降存量房貸等，都是目前市場和購房者關心的問題。而過去「穩預期」主要從房價角度理解，當前「穩預期」則是從購房消費需求角度。他認為，鄭州發文可以說真正打響了第一槍，標誌著購房政策放鬆和支持動作全面鋪開，8月份各種政策將陸續發布，以激活合理住房消費需求。

責任編輯：易燕丹

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