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黑龍江省再發暴雨紅色預警 牡丹江今年第1號洪水已形成

社會熱點 12:35 2023/08/04

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黑龍江省今早再發暴雨紅色預警（紅色預警為最高級）。受降雨影響，牡丹江2023年第1號洪水已形成。經研判分析，牡丹江市可能出現較大洪水災害。

據央視新聞報道，牡丹江（二）站（牡丹江市西安區溫春鎮海浪村）8月3日23時水位229.01米，超過警戒水位0.01米，水位呈上漲趨勢，「牡丹江2023年第1號洪水」已形成。

今早8時，牡丹江市防汛應急響應從三級提高到二級。

相關通知指出，根據氣象水文部門數據顯示，8月3日至4日凌晨海浪河上游再次發生強降雨，雨量達到暴雨級別。鑒於前期雨量較大，下墊面已飽和，海浪河流域有可能再次發生較大洪水，海林市堤防可能達到或超過保證水位。加之氣象部門已發布暴雨橙色預警、水務水文部門發布江河洪水災害橙色預警，且牡丹江市多個村屯發生暴雨洪水災害。經研判分析，牡丹江市可能出現較大洪水災害。

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通知要求，各地洪水風險範圍內的村屯和單位要加強值班值守，危險區域村屯要立即組織轉移，已轉移的村屯不要回歸，繼續做好避險工作。全市其他江河，尤其是已超警戒水位的河流，要加強值守，如水位繼續上漲，要果斷組織危險區域群眾撤離。

就在一天前的8月3日9時，牡丹江市防汛應急響應從四級提高到三級。當時的通知表示，鑒於海浪河汛情嚴峻，經水文、水務部門分析預測，預計海浪河將發生30年一遇洪水，牡丹江將發生20年一遇洪水。

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責任編輯:尹航

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