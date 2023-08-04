  • 32°C
香港時間 : 2023804日 (週五) 13:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中澳貿易回暖 商務部：明起終止對澳洲大麥徵關稅

國情動向 13:32 2023/08/04

分享：

分享：

中澳關係緩和，雙邊經貿進一步恢復。中國商務部宣布，明日起終止對澳洲進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅。澳洲總理阿爾巴內塞指，這是個不錯的結果。

中國商務部發布公告，今年4月應中國酒業協會申請，決定對原產於澳洲的進口大麥繼續徵收反傾銷稅和反補貼稅的必要性進行複審。經過調查後裁定，鑑於中國大麥市場情況發生變化，對原產於澳洲的進口大麥繼續徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要。

商務部表示，向國務院關稅稅則委員會提出取消反傾銷稅和反補貼稅的建議，委員會決定，自8月5日起，終止對原產於澳洲的進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅。

中國自2020年5月起，對澳洲大麥徵收為期5年、稅率為80.5%的綜合關稅，促使澳洲向世貿組織發起正式訴訟，世貿組織隨後成立解決爭端的專家小組。

澳洲新政府2022年上台後，中澳緊張關係有所緩和。今年4月，澳方表示已與中方達成協議，為解決大麥爭端開闢一條途徑，對中國同意在3個月內對關稅進行快速審查表示歡迎，又指這一審查也許會因需要延長至4個月。

中澳制定解決剩餘貿易限制途徑 商務部：擴大共同利益

王毅晤澳外長黃英賢 指雙方關係止跌回穩不能走回頭路

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

王文濤：中澳應為經貿合作注入更多積極因素
2023/02/06
王文濤：中澳應為經貿合作注入更多積極因素
中澳部長級經濟聯委會時隔6年再舉行 重啟多項經貿對話機制
2023/05/13
中澳部長級經濟聯委會時隔6年再舉行 重啟多項經貿對話機制
中澳制定解決剩餘貿易限制途徑 商務部：擴大共同利益
2023/06/15
中澳制定解決剩餘貿易限制途徑 商務部：擴大共同利益
王毅晤澳外長黃英賢 指雙方關係止跌回穩不能走回頭路
2023/07/14
王毅晤澳外長黃英賢 指雙方關係止跌回穩不能走回頭路

你可能感興趣

王文濤：中澳應為經貿合作注入更多積極因素
17:15 2023/02/06
王文濤：中澳應為經貿合作注入更多積極因素
中澳部長級經濟聯委會時隔6年再舉行 重啟多項經貿對話機制
16:21 2023/05/13
中澳部長級經濟聯委會時隔6年再舉行 重啟多項經貿對話機制
中澳制定解決剩餘貿易限制途徑 商務部：擴大共同利益
17:10 2023/06/15
中澳制定解決剩餘貿易限制途徑 商務部：擴大共同利益
經濟 貿易戰 中國市場 地緣政治 貿易 關稅 反傾銷 澳洲 中華人民共和國商務部 中國

下一篇文章

邀王毅訪美 布林肯：仍未收到中方回覆
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

科技戰 | 蒙古總理：將與美國深化稀土開採合作
科技戰 | 蒙古總理：將與美國深化稀土開採合作
王毅受邀訪美 中國外交部：願就此與美方保持溝通
王毅受邀訪美 中國外交部：願就此與美方保持溝通
蔡奇看望北戴河暑期休假專家 強調做到「兩個維護」
蔡奇看望北戴河暑期休假專家 強調做到「兩個維護」
外交部促美勿安排賴清德過境 將關注事態採取有力措施
外交部促美勿安排賴清德過境 將關注事態採取有力措施
美國務院：對中方鼓勵全民參與反間諜表示擔憂
美國務院：對中方鼓勵全民參與反間諜表示擔憂
外交部：一些勢力持續惡意炒作 干擾中意共建「一帶一路」
外交部：一些勢力持續惡意炒作 干擾中意共建「一帶一路」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款