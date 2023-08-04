中澳貿易回暖 商務部：明起終止對澳洲大麥徵關稅

中澳關係緩和，雙邊經貿進一步恢復。中國商務部宣布，明日起終止對澳洲進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅。澳洲總理阿爾巴內塞指，這是個不錯的結果。

中國商務部發布公告，今年4月應中國酒業協會申請，決定對原產於澳洲的進口大麥繼續徵收反傾銷稅和反補貼稅的必要性進行複審。經過調查後裁定，鑑於中國大麥市場情況發生變化，對原產於澳洲的進口大麥繼續徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要。

商務部表示，向國務院關稅稅則委員會提出取消反傾銷稅和反補貼稅的建議，委員會決定，自8月5日起，終止對原產於澳洲的進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅。

中國自2020年5月起，對澳洲大麥徵收為期5年、稅率為80.5%的綜合關稅，促使澳洲向世貿組織發起正式訴訟，世貿組織隨後成立解決爭端的專家小組。

澳洲新政府2022年上台後，中澳緊張關係有所緩和。今年4月，澳方表示已與中方達成協議，為解決大麥爭端開闢一條途徑，對中國同意在3個月內對關稅進行快速審查表示歡迎，又指這一審查也許會因需要延長至4個月。

中澳制定解決剩餘貿易限制途徑 商務部：擴大共同利益

王毅晤澳外長黃英賢 指雙方關係止跌回穩不能走回頭路

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁