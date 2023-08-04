上海往返成都 東航C919首次雙客機營運　

中國東方航空已經接收的2架C919國產大飛機，周五（4日）首次開啟「雙機商業運營」，同日執行上海虹橋機場往返四川成都天府機場的航線。

央視新聞報道，C919執飛滬蓉快線的往返航班號分別為MU9197/MU9198和MU9189/MU9190。按計劃，每逢周一、周三、周五、周日，東航C919將在上海虹橋——成都天府之間執行4個航班；其它時間，每天執行2個航班。

東航作為全球首發用戶，去年正式從中國商飛接收全球首架C919大型客機，並於今年5月完成C919首個商業航班「上海虹橋—北京首都」的往返飛行。此後，首架C919在滬蓉快線上服務旅客。截至7月31日，首架C919共執行商業航班125班次，累計商業運營360.32小時，累計服務旅客超1.5萬人次。7月16日，東航正式接收第二架C919大型客機，商業運營穩步推進。

報道指，C919投入商業運營以來，旅客乘機體驗反饋良好。C919充滿「中國風」的安全演示視頻、主題餐食、帶有「中國印」的機供品、C919專屬電子登機牌等特色服務，也受到旅客的喜愛和好評。

責任編輯：易燕丹

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