  • 32°C
香港時間 : 2023804日 (週五) 18:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上海往返成都 東航C919首次雙客機營運　

社會熱點 17:13 2023/08/04

分享：

分享：

中國東方航空已經接收的2架C919國產大飛機，周五（4日）首次開啟「雙機商業運營」，同日執行上海虹橋機場往返四川成都天府機場的航線。

央視新聞報道，C919執飛滬蓉快線的往返航班號分別為MU9197/MU9198和MU9189/MU9190。按計劃，每逢周一、周三、周五、周日，東航C919將在上海虹橋——成都天府之間執行4個航班；其它時間，每天執行2個航班。

東航作為全球首發用戶，去年正式從中國商飛接收全球首架C919大型客機，並於今年5月完成C919首個商業航班「上海虹橋—北京首都」的往返飛行。此後，首架C919在滬蓉快線上服務旅客。截至7月31日，首架C919共執行商業航班125班次，累計商業運營360.32小時，累計服務旅客超1.5萬人次。7月16日，東航正式接收第二架C919大型客機，商業運營穩步推進。

報道指，C919投入商業運營以來，旅客乘機體驗反饋良好。C919充滿「中國風」的安全演示視頻、主題餐食、帶有「中國印」的機供品、C919專屬電子登機牌等特色服務，也受到旅客的喜愛和好評。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
航空科技 機場 航空 中國東方航空 成都 上海 中國

下一篇文章

黑龍江省再發暴雨紅色預警 牡丹江今年第1號洪水已形成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

暴雨又來 | 黑龍江高速公路塌陷 兩車墜入大洞
暴雨又來 | 黑龍江高速公路塌陷 兩車墜入大洞
河北蓄滯洪區退水需一個月 料3至4億立方米水過境涿州
河北蓄滯洪區退水需一個月 料3至4億立方米水過境涿州
河北、天津洩洪為保北京？ 水利專家：表述不準確
河北、天津洩洪為保北京？ 水利專家：表述不準確
北京暴雨 | 故宮再現「九龍吐水」 揭秘古代排水系統（多圖）
北京暴雨 | 故宮再現「九龍吐水」 揭秘古代排水系統（多圖）
黑龍江省再發暴雨紅色預警 牡丹江今年第1號洪水已形成
黑龍江省再發暴雨紅色預警 牡丹江今年第1號洪水已形成
河北涿州被淹只因要保護北京？胡錫進批「反常識」
河北涿州被淹只因要保護北京？胡錫進批「反常識」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款