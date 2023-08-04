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俄羅斯拒5中國公民入境 駐俄使館批不顧兩國友好大局

國情動向 22:33 2023/08/04

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5名中國公民上月駕車入境俄羅斯被阻，並遭註銷旅遊簽證。中國駐俄使館向俄方提出交涉，俄方野蠻執法損害中國公民權益，與中俄友好大局不符。

官媒《環時》報道，上月29日，5名中國公民擬駕車自哈薩克入境俄羅斯時遇阻，被註銷旅遊簽證、拒絕入境。中國駐俄使館領事人員接到求助電話後，詳細了解事件原委，安撫當事人情緒。本月2日，使館通過當事人上傳的影片進一步了解到，俄邊防人員曾對其進行長達4小時的反覆審查。

根據使館領導部署，使館相關部門分別約見俄羅斯外交部、聯邦邊防總局、聯邦安全總局等部門提出交涉，明確指出俄方在此次事件中出現的野蠻執法、過度執法行為嚴重損害中國公民合法權益，與當前中俄關係友好大局不符，與兩國日益密切的人員友好交流趨勢不符，要求俄方立刻查明事件原因，採取積極措施，全力消除惡劣影響，並保證此後不再發生類似事件，充分尊重和保障中國公民尊嚴與合法權益。

俄方表示，上述事件為單一事件，俄方歡迎中國公民赴俄，對中國公民無任何歧視性政策和行為。經初步核實，出現拒絕入境情況原因是「相關中國公民簽證申請的前往目的地與實際目的地不符，違反俄相關法律規定」。中國駐俄羅斯使館要求俄方進一步調查邊檢人員過度執法行為，給中方一個滿意的答覆。

報道又引述駐俄使館，提醒中國公民在赴俄旅遊、經商、留學期間一旦遇到損害尊嚴及合法權益等情況，應及時同使領館聯繫。

責任編輯：陳建錫

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