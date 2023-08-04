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歐盟商會：中國對民營經濟提振不夠 外企感「承諾疲勞」

經濟脈搏 22:41 2023/08/04

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中國歐盟商會表示，北京對振興民營經濟的努力不夠，在華的外國企業已出現「承諾疲勞」，並對前者是否會出台有意義的措施抱有懷疑。

商會主席彥辭（Jens Eskelund）向彭博社表示，中國對民營經濟的提振不足支撑陷入困境的經濟及幫助在華經營的外企。商會尚未看到北京願意展開結構性改革以解決經濟的根本性挑戰，以及允許外國和民營企業發揮支持中國經濟的潛力。疫情後，商會多次與中國官員會面，後者不願意討論經濟的核心問題。

彥辭表示，過去20多年來，商會向北京提出許多建議，僅小部分建議獲得採納。對於中國國務院公開呼籲大眾，舉報涉阻礙民營經濟發展的問題的做法，他則表示歡迎。中國歐盟商會上份立場文件於去年9月發布，呼籲中國向外國企業開放更多經濟領域，確保在華外企能與國有企業公平競爭，使營商環境去政治化。

報道指，隨着中國製造業景氣再次萎縮、服務業疲軟，經濟復甦乏力，中央過去一個月來發布多份文件，承諾要振興民營企業，包括對民企與國企一視同仁，以及在制定涉企政策、規劃、標準時邀請企業家開展諮詢等。但至今為止，其仍無出台大規模的貨幣和財政刺激措施，僅以相對溫和的措施來刺激消費。

責任編輯：陳建錫

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