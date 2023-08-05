  • 31°C
香港時間 : 2023805日 (週六) 12:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

據報拜登下周初頒行政令 限制對華敏感技術投資

國情動向 11:14 2023/08/05

分享：

分享：

據報美國總統拜登（Joe Biden）預計下星期初發出行政命令，限制對中國的敏感技術投資。

路透社引述消息人士報道，預計當局下星期一簡報命令內容，翌日正式發布命令。行政命令的目的是阻止美國資本和專業知識加速開發技術，支持中國軍事現代化及威脅美國國家安全。預計將針對涉及中國半導體、量子計算和人工智能領域的美國私募股權、風險投資及合資企業投資。命令涉及的大多數投資都需要通知華府。部份交易將會被禁止。

消息人士預計，行政命令不會立即生效，華府將就提議徵求意見。報道指，華府經已同持份者開會，以及諮詢盟友。預計命令不會即時生效，政府將會徵求意見，並已經與持分者溝通，以及與盟友磋商。

財長耶倫最近訪華時亦有向中方提及。她上月指有關限制明確針對有具體國家安全擔憂的幾個領域，形容是有高度針對性。

白宮發言人拒絕回應消息。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇回應說，美國慣性將技術和貿易問題政治化，並以國家安全名義作為工具和武器，中方將密切關注事態發展，堅決捍衛自身權益。

耶倫：對華投資禁令僅針對先進技術新投資 中方反對（第二版）

拜登擬限制對華投資 據報首先針對風投和私募

責任編輯：袁瑋婧

 

開啟hket App，閱讀全文
科技產品 科技戰 地緣政治 5G 外交 路透社 耶倫 軍事 拜登 政治

下一篇文章

外交部︰李輝將赴吉達出席烏克蘭問題國際會議
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中澳貿易回暖 商務部：明起終止對澳洲大麥徵關稅
中澳貿易回暖 商務部：明起終止對澳洲大麥徵關稅
邀王毅訪美 布林肯：仍未收到中方回覆
邀王毅訪美 布林肯：仍未收到中方回覆
蔡奇看望北戴河暑期休假專家 強調做到「兩個維護」
蔡奇看望北戴河暑期休假專家 強調做到「兩個維護」
外交部︰李輝將赴吉達出席烏克蘭問題國際會議
外交部︰李輝將赴吉達出席烏克蘭問題國際會議
外交部：一些勢力持續惡意炒作 干擾中意共建「一帶一路」
外交部：一些勢力持續惡意炒作 干擾中意共建「一帶一路」
俄羅斯拒5中國公民入境 駐俄使館批不顧兩國友好大局
俄羅斯拒5中國公民入境 駐俄使館批不顧兩國友好大局
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款