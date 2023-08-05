據報拜登下周初頒行政令 限制對華敏感技術投資

據報美國總統拜登（Joe Biden）預計下星期初發出行政命令，限制對中國的敏感技術投資。



路透社引述消息人士報道，預計當局下星期一簡報命令內容，翌日正式發布命令。行政命令的目的是阻止美國資本和專業知識加速開發技術，支持中國軍事現代化及威脅美國國家安全。預計將針對涉及中國半導體、量子計算和人工智能領域的美國私募股權、風險投資及合資企業投資。命令涉及的大多數投資都需要通知華府。部份交易將會被禁止。

消息人士預計，行政命令不會立即生效，華府將就提議徵求意見。報道指，華府經已同持份者開會，以及諮詢盟友。預計命令不會即時生效，政府將會徵求意見，並已經與持分者溝通，以及與盟友磋商。

財長耶倫最近訪華時亦有向中方提及。她上月指有關限制明確針對有具體國家安全擔憂的幾個領域，形容是有高度針對性。

白宮發言人拒絕回應消息。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇回應說，美國慣性將技術和貿易問題政治化，並以國家安全名義作為工具和武器，中方將密切關注事態發展，堅決捍衛自身權益。

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責任編輯：袁瑋婧