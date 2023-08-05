管濤：穩住增長才能穩預期 中國財政及貨幣政策仍有餘地

中銀證券全球首席經濟學家、前外管局官員管濤認為，中國經濟增速將在三四季度按月企穩回升，要穩住增長才能穩住預期，財政政策和貨幣政策都還有餘地。

管濤接受內媒澎湃新聞採訪時表示，市場預期轉弱已經講了兩年，現在更多應該是要穩住增長才能穩住預期，提振信心。二是在經濟面臨下行壓力的情況下，有效防範化解房地產市場、地方政府債等重點領域的風險。三是外部環境更趨複雜嚴峻，在經濟、政治方面給經濟運行帶來了諸多干擾。

政治局會議 | 財政政策、貨幣政策怎麼走？一文看懂券商解讀

財政政策、貨幣政策仍有空間

管濤指出，財政政策上，政治局會議公報里沒有出台市場前期呼籲的提高赤字率、增加地方專項債發行額度、發行特別國債等措施。很重要的原因在於，從上半年財政預算的執行情況來看，還沒有把年初批准的預算充分利用。財政支出的進度低於過去三年同期的水平，更遠低於疫情前2015年到2019年同期的水平。

地方政府專項債上半年的額度只用了60%，去年上半年用了90%多，也還有加快發行和使用的空間。特別是下半年穩投資的抓手中，有一些需要政府投資來帶動社會投資，因此地方政府專項債的使用還有進一步的空間。

貨幣政策上，存款準備金率和政策性利率都留有一定的餘地。下一步可能可以綜合運用存款準備金率、公開市場操作、中期借貸便利等貨幣政策工具來保持流動性合理充裕。同時，可以通過進一步深化金融的供給側結構性改革，釋放存款和貸款利率市場化改革的紅利，來引導降低實體企業的融資成本。

他又指，還有中國特色的很多結構性的貨幣政策工具，可以定向支持、精準滴灌，加大對重點領域、薄弱環節的金融支持力度。

若對匯率波動有較大容忍度 將拓展貨幣政策自主空間

當然，貨幣政策的獨立性在一定程度上是取決於對匯率波動的容忍度。如果我們對匯率波動有比較大的容忍度，在保持匯率靈活的情況下，貨幣政策的自主空間可以進一步得到拓展。

管濤預計，中國三、四季度的按年增速或較二季度會有所回落；但按月比，經濟能夠逐步地企穩回升。原因在於防疫轉段後，供給和需求的恢復仍不平衡。

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責任編輯：袁瑋婧