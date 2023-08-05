  • 31°C
香港時間 : 2023805日 (週六) 12:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

管濤：穩住增長才能穩預期 中國財政及貨幣政策仍有餘地

經濟脈搏 11:10 2023/08/05

分享：

分享：

中銀證券全球首席經濟學家、前外管局官員管濤認為，中國經濟增速將在三四季度按月企穩回升，要穩住增長才能穩住預期，財政政策和貨幣政策都還有餘地。

管濤接受內媒澎湃新聞採訪時表示，市場預期轉弱已經講了兩年，現在更多應該是要穩住增長才能穩住預期，提振信心。二是在經濟面臨下行壓力的情況下，有效防範化解房地產市場、地方政府債等重點領域的風險。三是外部環境更趨複雜嚴峻，在經濟、政治方面給經濟運行帶來了諸多干擾。

政治局會議 | 財政政策、貨幣政策怎麼走？一文看懂券商解讀

財政政策、貨幣政策仍有空間

管濤指出，財政政策上，政治局會議公報里沒有出台市場前期呼籲的提高赤字率、增加地方專項債發行額度、發行特別國債等措施。很重要的原因在於，從上半年財政預算的執行情況來看，還沒有把年初批准的預算充分利用。財政支出的進度低於過去三年同期的水平，更遠低於疫情前2015年到2019年同期的水平。

地方政府專項債上半年的額度只用了60%，去年上半年用了90%多，也還有加快發行和使用的空間。特別是下半年穩投資的抓手中，有一些需要政府投資來帶動社會投資，因此地方政府專項債的使用還有進一步的空間。

貨幣政策上，存款準備金率和政策性利率都留有一定的餘地。下一步可能可以綜合運用存款準備金率、公開市場操作、中期借貸便利等貨幣政策工具來保持流動性合理充裕。同時，可以通過進一步深化金融的供給側結構性改革，釋放存款和貸款利率市場化改革的紅利，來引導降低實體企業的融資成本。

他又指，還有中國特色的很多結構性的貨幣政策工具，可以定向支持、精準滴灌，加大對重點領域、薄弱環節的金融支持力度。

若對匯率波動有較大容忍度 將拓展貨幣政策自主空間

當然，貨幣政策的獨立性在一定程度上是取決於對匯率波動的容忍度。如果我們對匯率波動有比較大的容忍度，在保持匯率靈活的情況下，貨幣政策的自主空間可以進一步得到拓展。

管濤預計，中國三、四季度的按年增速或較二季度會有所回落；但按月比，經濟能夠逐步地企穩回升。原因在於防疫轉段後，供給和需求的恢復仍不平衡。

人行：保持流動性合理充裕 引導金融資源流向民營經濟

離岸價跌破7.2 人民幣短期料續承壓

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
宏觀分析 中國市場 經濟數據表現 中共中央政治局 財政政策 貨幣政策 經濟 地產 政治 金融

下一篇文章

內地上月147人於天災中死亡或失蹤 經濟損失411億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

鄭州發布樓市15條 暫停住房限售 落實「認房不認貸」 政策
鄭州發布樓市15條 暫停住房限售 落實「認房不認貸」 政策
救樓市振經濟？公安部：全面放寬大城市落戶條件
救樓市振經濟？公安部：全面放寬大城市落戶條件
歐盟商會：中國對民營經濟提振不夠 外企感「承諾疲勞」
歐盟商會：中國對民營經濟提振不夠 外企感「承諾疲勞」
人行：將指導銀行依法有序調整存量房貸利率
人行：將指導銀行依法有序調整存量房貸利率
官媒：要讓老百姓錢包鼓起來 能通過股票基金賺到錢
官媒：要讓老百姓錢包鼓起來 能通過股票基金賺到錢
上海證監局將對摩根士丹利證券等開展現場檢查
上海證監局將對摩根士丹利證券等開展現場檢查
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款